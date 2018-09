Andreea Bălan și Iulia Albu sunt la cuțite! După ce creatoarea de modă a criticat-o pe artistă, pe blogul său personal, cântăreața a ripostat. Jurata de la „Bravo, ai stil” i-a sugerat blondinei să își caute stilist, criticând una dintre cele mai recente apariții publice ale Andreei Bălan.

Artista i-a dat imediat replica Iuliei Albu. Andreea Bălan susține că designerul recurge la astfel de critici pentru că își dorește să-și facă publicitate. Cântăreața crede că acesta este principalul motiv pentru care jurata de la „Bravo, ai stil” comentează ținutele vedetelor. Iulia Albu a criticat-o pe Andreea Bălan pentru o ținută pe care a purtat-o recent, formată din pantaloni de camuflaj, o bustieră neagră și o pereche de botine albe. Criticile fashion-editorului au ajus și în presă, astfel că Andreea Bălan a ținut să ia atitudine și să-i răspundă.

„Înțeleg că Iulia Albu are nevoie publicitate și că jignește pentru a apărea în presă, dar înainte de a comenta, îi recomand să se documenteze mai bine și să ajungă și ea în 2018. De 1 an si jumatate lucrez cu una dintre cele mai bune stiliste din Romania, Ema Baniță, si de atunci am fost constant lăudată pentru ținutele mele impecabile. Ținuta la care ea face referire este o ținută completă Asos, care îmi vine foarte bine”, a scris Andreea Bălan.

Ce a spus Iulia Albu despre Andreea Bălan

„Câteodată… când mă uit la Andreea Bălan îmi vine să plâng. Nu înțeleg, sincer, cum de nu se găsește un stilist în această țară să o îmbrace pe această fată de o manieră care să facă cinste statutului de performer pe care aceasta îl are. Pe de altă parte, nu sunt convinsă că ea însăși înțelege necesitatea unui stilist în garderobă și în viața ei în general.

Nu că acest kitsch ar fi o zonă interesant de exploatat și nici nu neagă nimeni că Andreea Bălan este o fată frumoasă.

Dar… cum Dumnezeu să te prezinți în acest hal și să te miri că ești catalogată ca una din cele mai slabe apariții vestimentare din România?! Trist! BAU!”, a scris Iulia Albu pe blogul ei personal.