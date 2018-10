Andreea Bălan continua seria dezvăluirilor despre cea de-a doua sarcină: “George nu mă credea și nici nu se bucura“

Andreea Bălan va deveni pentru a doua oară mămică și continuă seria dezvăluirilor. Artista a mărturisit că data de 23 iunie este foarte importantă pentru ea, nu doar pentru este ziua ei de naștere, dar este și ziua când a avut loc conceperea celui de-al doilea copil cu George Burcea.

„Ne bucurăm că a doua dorinţă mare a noastră s-a împlinit. Ne-am dorit, şi eu şi George, doi copii. Este exact ce ne-am dorit. N-o să vină şi al treilea, ne-am dorit doi şi atât. Am păstrat foarte multe lucruri de la Ella, dar nu ştim încă dacă este băieţel sau fetiţă”, a spus Andreea Bălan.

În momentul când l-a anunțat pe George că este însărcinată, acesta nu se bucura, deoarece nu credea acest lucru. După vreo zece teste de sarcină pe care Andreea le-a făcut, cei doi s-au convins că este cât se poate de real.

„Nu simt ce este, dar a simţit la două săptămâni de la concepere că eu sunt gravidă. Conceperea a avut loc pe 23 iunie de ziua mea. Am făcut vreo zece teste. Nu mă credea George. Nici nu se bucura. Am mai încercat de vreo două ori să vedem ce sex este, dar nu am reuşit. Important este să fie sănătos. La prima sarcină eram mai aşa. (…) Mi-am programat intenţionat să rămân aşa gravidă. Data trecută am rămas însărcinată în ianuarie şi am pierdut toată vara de concerte. (…) N-am pedepsit-o niciodată pe Ella. Nu, deloc, nu sunt superstiţioasă. Şi acum o să cumpărăm câteva body-uri, unisex. De asortatul hăinuţelor se ocupă George”, a mai spus Andreea Bălan.

Cătălin Botezatu a făcut-o grasă pe Andreea Bălan: ”Nu știam că este însărcinată!”

Firește că Andreea Bălan nu s-a simțit în largul său atunci când a auzit părerea lui Cătălin Botezatu, însă lucrurile au revenit, iată, la fireasca normalitate. (Citește AICI mai multe detalii)

„Îi cer scuze Andreei Bălan pe aceasta cale, că am spus ca este grasă. Nu ştiam că este însărcinată în luna a cincea…În situaţia asta pot să spun că este prea slabă. Ce să mai zic? Din anumite poziţii se vede altfel corpul şi te mai înşeli. Ea arată foarte bine pentru o femeie gravidă în etapa aceasta. Gata Andreea…am zis-o. Ai văzut?”, a declarat Cătălin Botezatu pentru WOWbiz.ro.