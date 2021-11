Andreea Bălan, în lenjerie intimă pe Instagram. Detaliul observat de fani: ”Trebuie să avem grijă și de corp”

Andreea Bălan și-a surprins fanii de pe Instagram! Artista s-a fotografiat în lenjerie intimă, iar urmăritorii ei au rămas mască când au văzut cât de bine arată vedeta.

Andreea Bălan este una dintre cele mai îndrăgite vedete din showbiz-ul românesc. Artista își ține mereu fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei, iar recent a renunțat la inhibiții dar și la haine. Andreea Bălan nu a avut niciodată probleme cu kilogramele în plus și a avut mereu o siluetă care a stârnit invidia multor femei.

După despărțirea de George Burcea, blondina a slăbit considerabil însă acum are un trup fără cusur. Iar dovada acestui lucru este ultima fotografie publicată de artistă pe contul ei de Instagram. Andreea Bălan s-a pozat în lenjerie intimă și a transmis un mesaj motivațional, promovând iubirea de sine. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA BĂLAN A ”ÎNNEBUNIT” CÂND L-A VĂZUT PE FOSTUL SĂU SOȚ ALĂTURI DE CUMNATA EI! CUM A COMANDAT CÂNTĂREAȚA ȘTERGEREA POSTĂRILOR ÎN CARE GEORGE BURCEA APARE ALĂTURI DE SONIA ARGINT)

”O parte din a te iubi pe tine reprezinta si momentele in care ai grija de corpul tau, prin miscare, sala, dans, masaje, tratamente, spa etc. Avem grija de suflet, dar trebuie sa avem grija si de corp si sa ne iubim corpul asa cum este. Cu cat ne simtim mai bine in pielea noastra, cu atat vom arata mai bine, vom straluci, iar corpul va raspunde si se va modela conform antrenamentelor de la sala si in functie de tratamentele de infrumusetare. Imi place mult sa fac masaj si sa dansez, iar corpul meu este asa cum imi doresc si ma iubesc asa cum sunt. Echilibram mintea si corpul in tandem”, a scris Andreea Bălan pe Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Andreea Balan (@andreeabalanofficial)

Fanii au reacționat imediat și au lăudat silueta de invidiat a artistei: ”Minunata! Ce abdomen frumos și lucrat! / Foarte bine că ai grijă de tine. Trebuie să avem grijă de corpul nostru și de sănătatea noastră… nu doar să ne resemnăm că așa am fost lăsați pe acest pământ / Foarte frumoasa solista! Ai un corp de invidiat, Andreea! Se vede destul de mult tot efortul pe care îl depui în orice clipa, moment, secunda! / Ești superbă!”, sunt doar câteva dintre mesajele fanilor.

George Burcea, dezvăluiri despre divorț

George Burcea mărturisea că problemele în cuplu au început să apară chiar dinaintea nunții, iar despărțirea a fost iminentă. După divorț, actorul și Andreea Bălan și-au găsit liniștea în alte relații. În timp ce artista și Tiberiu Argint și-au spus ”Adio”, George Burcea are planuri de însurătoare cu Viviana Sposub.

După lungi discuții și atacuri reciproce între cei doi, lucrurile sunt aproape de final. Andreea Bălan este pregătită să meargă la luptă cu toate armele, iar potrivit unor surse apropiate acestei, va cere custodia celor două fetițe și plata pensiei alimentare. (VEZI ȘI: ANDREEA BĂLAN A ”ÎNNEBUNIT” CÂND L-A VĂZUT PE FOSTUL SĂU SOȚ ALĂTURI DE CUMNATA EI! CUM A COMANDAT CÂNTĂREAȚA ȘTERGEREA POSTĂRILOR ÎN CARE GEORGE BURCEA APARE ALĂTURI DE SONIA ARGINT)

Pe de altă parte, George Burcea susține că și-ar dori ca relația cu Andreea Bălan să fie una normală și să se ocupe împreună de viitorul fiicelor lor: ”Eu am încredere că într-o zi totul va fi foarte bine pentru aceste două fetițe minunate pe care le avem”, a mărturisit George Burcea pentru Fanatik.