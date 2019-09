Andreea Balan nuntă. Cum arată cele 3 rochii de mireasă ale cântăreței

View this post on Instagram

Seria “Nunta si botez in Paradis” de pe canalul meu de youtube continua azi cu probele rochiilor de mireasa la minunata @otiliabrailoiu ❤️ Link in bio Din tot ceea ce fac pentru acest eveniment, cel mai mult imi place sa probez rochiile si ma bucur ca Otilia ma cheama saptamanal la probe🤗 Voua care vloguri va plac cel mai mult din aceasta serie? Nu uitati sa dati subscribe canalului meu de youtube si apasati clopotelul ca sa vedeti primii vlogurile noi.