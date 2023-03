Andreea Bălan, out de la America Express? Ce i s-a întâmplat în competiţie: „Mi-am dat seama că…”

Andreea Bălan a fost la un pas de a părăsi emisiunea America Express, de la Antena 1! Vedeta a povestit care au fost principalele motive pentru care a ajuns într-o astfel de ipostază, precum, și ce a determinat-o să meargă mai departe.

Cu siguranță „America Express – Drumul Aurului” a reprezentat una dintre cele mai grele competiții filmate, iar concurenții au simțit asta pe pielea lor. Condițiile de viață și riscurile la care s-au supus constant au lăsat urme adânci pentru unii care și-au dorit să plece acasă mult prea repede.

Andreea Bălan, la un pas de a pleca de la ”America Express”

De departe unul dintre cele mai grele momente pentru Andreea Bălan a fost în etapa a cincea, când a intrat în cursa pentru ultima șansă. Vedeta a povestit totul seara trecută, când a fost invitată la emisiunea lui Capatos, Xtra Night Show. Se pare că ambiția a jucat un rol foarte important pentru fosta soție a lui George Burcea.

„Foarte greu a fost! Am vrut să plecăm acasă, eu am vrut să plec în etapa 5. Am intrat la cursa pentru ultima șansă și după aceea m-am ambiționat, mi-am dat seama că nu vreau să ne bată frații și nu am mai plecat”, a povestit cântăreața.

Chiar dacă a trecut de etapa a cincea, Andreea Bălan era hotărâtă să meargă acasă la fetițele ei, deoarece dorul era mult prea mare. Totuși, de ziua ei, vedeta a primit un mesaj de la fiicele sale care i-au transmis că își doresc ca ea să rămână cât mai mult timp în competiție.

„Am zis că plecăm în 6, doar că în 6 mi-au făcut acea surpriză. Eu îi tot spuneam Andreei că nu mai vreau, că vreau la fetițe acasă, că îmi e dor de ele, iar și ei îi era dor.

În etapa a șasea am câștigat imunitatea și mi-au făcut surpriza, mi-au arătat de ziua mea un filmuleț cu Ella și Clara, iar ele mi-au ridicat moralul, pentru că în filmuleț ele spuneau să mă întorc acasă câștigătoare și atunci am trecut peste dorul față de ele, pentru că nu puteam să le spun că mami a venit acasă pe locul 6”, a mai adăugat ea.