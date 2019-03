Andreea Bălan, plină de vânătăi. A răbufnit duminică dimineața la ora 10:16: „Aceasta este o poză facută la câteva ore după ce mi-am revenit din stopul cardio-respirator”

Răutățile care s-au spus despre Andreea Bălan după ce a făcut stop cardio-respirator au făcut-o pe proaspăta mămică să ia atitudine! Cântăreața a răbufnit în această dimineață pe o rețea de socializare, unde a postat un mesaj acid la ora 10:16. Apropiații și fanii i-au scris imediat atât mesaje publice, cât și private.

Andreea Bălan, mesaj tranșant pentru cei care au spus că nu ar fi pățit nimic grav, de fapt

În rândurile așternute în urmă cu puțin timp, Andreea Bălan a mărturisit că nu i-a fost deloc ușor să ofere acel interviu în cadrul emisiunii prezentată de Dan Capatos și că este dezamăgită de cei care au afirmat că drama prin care a trăit ar fi, de fapt, “o făcătură”.

“Aceasta este o poză făcută la câteva ore după ce mi-am revenit din stopul cardio-respirator și, totodată, e cu puțin timp înainte să dau interviu la XNS (Antena 1 cf. ctr de 7 ani). Nu mi-a fost ușor deloc să stau așa cu gura până la urechi și pe canapea, dar, întodeauna, am fost foarte puternică și indiferent de ce a fost în sufletul meu sau de ce dureri fizice am avut, eu am zâmbit și am mers înainte.

Dar, din păcate, trăim într-o țară în care, drama are mai mult succes și dacă nu plângi pe la tv și nu te vaiți, înseamnă că nu ai pățit nimic și e totul o făcătură.

De-a lungul vieții, am trecut prin multe drame, dar atât timp cât am putut să zâmbesc amar și să nu-mi arăt durerea, am făcut-o și am mers cu capul sus mai departe.

Cei care au lăsat comentarii mai puțin plăcute, ar trebui să învețe din asta… și să știti că noi, ăștia de pe la tv, avem o inimă totuși, că d-aia se mai oprește din când în când…😔” este mesajul scris în această dimineață de Andreea Bălan pe contul ei oficial de Instagram.

De altfel, în cursul zilei de ieri, artista a făcut publice imagini cu vânătăile pe care le are pe corp. Puteți vedea fotografiile AICI. Vă reamintim că Andreea Bălan a adus-o pe lume pe a doua fetiță a cuplului pe 4 martie 2019. La naștere, Clara Maria cântărea 3,190 kg, avea 49 cm și a primit nota 10 din partea medicilor. Din nefericire,cântăreața de 34 de ani a făcut stop cardio-respirator, chiar în timpul operației de cezariană. Situația a fost însă gestionată cu maxim profesionalism de echipa excepțională de medici de la Sanador, cel mai performant spital privat din România.

Andreea Bălan și George Burcea sunt căsătoriți

Andreea Bălan (n.: 23 iunie 1984 în Ploiești) este o cântăreață de muzică pop. Vedeta a debutat în muzică în 1994 la emisiunea pentru copii “Ba da, ba nu”. Doi ani mai târziu, artista a lansat primul ei album solo, “Amețiți de fum”. Ea a cunoscut succesul împreună cu Andreea Antonescu, alături de care a format trupa Andrè. După ce formația s-a destrămat, fiecare și-a continuat pasiunea pentru muzică.