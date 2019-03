Andreea Bălan, mesaj emoționant pentru George Burcea după externare: ”Cât de greu i-a fost să-și vadă soția inconștientă, intubată…”

După ce s-a externat și a ajuns acasă cu fetița ei, Clara Maria, Andreea Bălan i-a transmis soțului ei un mesaj emoționant.

După cumpăna prin care a trecut, Andreea Bălan s-a refăcut și a fost externată împreună cu fetița ei. Înainte de a părăsi clinica, artista a oferit un scurt interviu, iar apoi împreună cu soțul ei și cu micuța Clara Maria s-au urcat în mașină și s-au îndreptat spre casă. La o zi după externare, Andreea Bălan i-a transmis un mesaj emoționant soțului ei căruia îi este recunoscătoare pentru că a fost alături de ea necondiționat. (CITEȘTE ȘI: IMAGINI EMOȚIONANTE ACASĂ LA ANDREEA BĂLAN! CE S-A ÎNTÂMPLAT CU MICUȚA CLARA)

”O poza cat 1000 de cuvinte

❤️❤️❤️

facuta in timp ce eu eram la terapie intensiva dupa stopul cardio respirator.

Abia azi, acasa, am aflat cat de greu i-a fost sa isi vada sotia inconstienta, intubata si in acelasi timp, sa-si vada fetita nou nascuta sanatoasa si sa se bucure de ea👶

A fost alaturi de mine trup si suflet si s-a bucurat pentru fiecare pas mic pe care l-am facut inapoi spre viata”, a scris Andreea Bălan pe contul ei de Facebook.

Andreea Bălan a avut embolie amniotică

Intervenția a fost una de succes, cu toate că artista a suferit un stop cardio-respirator în timpul operației. Situația a fost însă gestionată cu maxim profesionalism de echipa excepțională de medici de la Sanador, cel mai performant spital privat din România. (VEZI ȘI: ANDREEA BĂLAN, DEZVĂLUIRI CUTREMURĂTOARE LA ACCES DIRECT: ”MI-AU PUS FETIȚA LA OBRAZ, AM PUPAT-O…”)

”Am avut embolie amniotică. Lichidul amniotic din placentă intră în sânge. Se poate întâmpla și din senin, nu numai prin naștere. Chiar doctorița mi-a spus că au existat cazuri să moară și copilul. La mine norocul a fost că a ieșit fetița și abia pe urmă a venit lichidul. A fost o minune, pentru că mai întâi a ieșit ea. Dacă nu interveneau pentru mine puteam să mor. M-au intubat timp de două zile. Vreau să le mulțumesc medicilor de la Sanador pentru că au făcut o comisie. Ca să ia o decizie atât de majoră trebuia să vină și doctorul spitalului, domnul Hergheligiu. În 10 minute s-au strâns pentru că era o decizie de viață și de moarte și uite că au luat decizia potrivită.

George era complet panicat, pentru că a urmărit toată nașterea. A ieșit asistenta, i-a arătat copilul, i-a spus . L-au luat de acolo, el și-a dat seama că e ceva în neregulă. A durat câteva ore, la un moment dat au venit 3 doctori și i-au explicat că situația e gravă. A stat cu frică până azi-dimineață. Mie mi s-a spus că am și pupat-o pe Clara, dar nu-mi aduc aminte nici asta. N-am mai ținut minte nimic, m-am trezit abia aseară și am vorbit cu doctorii, dar nu-mi aduc aminte absolut nimic. A fost probabil anestezia atât de puternică.

E mititică și cuminte (n.r.- Clara Maria) și drăguță și de-abia aștept să mergem acasă să i-o arăt Elei. Se poate întâmpla și la nașteri naturale, nu numai la cezariană. E vorba de rupturile tale uterine. Mai stau 2-3 zile în spital. Voi putea să dansez peste o lună-jumate două, ca la cealaltă naștere. Domnul Hergheligiu a venit de acasă repede, în 10 minute. Și bineînțeles Dumnezeu a ajutat. Cred foarte mult în energiile doctorilor, au făcut tot posibilul să mă salveze. S-a speriat foarte tare George, ne iubim foarte mult și normal că nu vrea să pățesc ceva. Astăzi s-a liniștit total. E totul bine când se termină cu bine”, a declarat Andreea Bălan la Antena 3.