Acasă » Știri » Andreea Bănică a ajuns pe perfuzii! Cu ce probleme de sănătate se confruntă: „Am căzut pur și simplu”

Andreea Bănică a ajuns pe perfuzii! Cu ce probleme de sănătate se confruntă: „Am căzut pur și simplu”

De: Irina Rasoveanu 07/11/2025 | 18:15
Probleme de sănătate pentru Andreea Bănică!/ Sursa foto: Instagram

Clipe grele pentru Andreea Bănică! Artista se confruntă cu probleme de sănătate. Cântăreața a mărturisit că s-a simțit extrem de rău și a avut nevoie de perfuzii pentru a se pune pe picioare. Află, în articol, ce a pățit!

Andreea Bănică este una dintre artistele din România cu o carieră longevivă în muzică. Dincolo de performanțele ei în această industrie, vedeta este foarte activă și pe Instagram, acolo unde a adunat aproape un milion urmăritori. Ea obișnuiește să le împărtășească fanilor atât momentele fericite din viața sa, cât și situațiile mai puțin plăcute. De această dată, le-a povestit internuaților cu ce probleme de sănătate s-a confruntat.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Andreea Bănică

Andreea Bănică a mărturisit că s-a confruntat cu probleme de sănătate. Artista a început să se simtă foarte rău și a căzut dintr-o dată. În cele din urmă, a ajuns la perfuzii pentru a se pune pe picioare.

Cântăreața a povestit că are burnout, un sindrom de epuizare mentală, fizică și emoțională cauzat de stresul cronic prelungit. Vedeta a susținut că a încercat să facă prea multe lucruri, ajungând la epuizare.

„Sunt ok, nu vă îngrijorați. Am avut așa un burnout, am căzut pur și simplu, nu m-am simțit bine, mi-a fost rău, am chemat pe cineva să îmi facă niște perfuzii de întărire, cu multe vitamine și cu tot ceea ce are nevoie organismul meu. Sunt omul care vrea să le facă pe toate și, din păcate, nu sunt Superman, n-am puteri magice, nu sunt nici o zână, nici o prințesă. Sunt un om cu bune și cu rele, mamă, soție, artist, nu mai spun, că asta a cam căzut pe ultimul loc.

Pur și simplu, astăzi am clacat, am simțit că nu mai am aer, că nu mai pot să respir, că nu mai pot să mă ridic din pat, o oboseală accentuată foarte mare și nu neapărat că am foarte mult de muncă, pentru că am într-adevăr mult de muncă. Așa cum am spus, încerc să le fac pe toate. Nu reușesc și se pare că de data asta am clacat”, a povestit Andreea Bănică pe Instagram.

Andreea Bănică a ținut să le vorbească fanilor săi despre cât de important este să avem grijă de sănătatea noastră. Vedeta le-a oferit un sfat prețios celor care o urmăresc.

„Am ținut să vă spun așa niște lucruri. Știu cât de importantă este sănătatea și faptul că ar trebui să ne prioritizăm lucrurile pe care trebuie să le facem în viață și să ne dăm seama cât de importante sunt și care este scopul lor. Și vă sfătuiesc să faceți asta, că atunci când există un moment de genul acesta când cazi, efectiv, clachezi… mamă, parcă totul se oprește în jurul tău și parcă nimic nu mai are sens și parcă nimeni nu poate să facă nimic fără tine. Așa am tot timpul impresia asta și nu-mi doresc decât să fiu aptă în fiecare zi să pot să duc la sfârșit toate lucrurile pe care le am de făcut”, a mai spus vedeta.

