Lucian Mitrea, dat în judecată! Soțului Andreei Bănică i se cer mii de euro

Lucian Mitrea are probleme cu legea! Soțul Andreei Bănică este bun de plată după ce a fost dat în judecată în două dosare civile. Cu ce probleme se confruntă, dar și câte mii de euro are de scos din buzunar impresarul?

Nu mai este un secret faptul că Lucian Mitrea și Andreea Bănică fac echipă bună atât personal, cât și profesional. Sunt căsătoriți din 2008, au doi copii și au fost dintotdeauna împreună în dragoste, în carieră și în familie. Timp de peste 15 de ani el s-a ocupat de spectacolele ei muzicale, având rolul de manager, iar de ceva vreme conduc împreună un hotel de fițe pe litoralul românesc.

Lucian Mitrea, soțul Andreei Bănică este bun de plată

„Toată viața am lucrat cu soțul meu. În primul rând în muzică, fiindu-mi manager, și acum în acest business, la hotel, el este managerul. Se descurcă minunat. Este un băiat extraordinar, un băiat care știe să facă afaceri. A terminat Dreptul, e un băiat isteț. Toată viața am știut că am spatele asigurat, oarecum. Iar el a știut ce are lângă el. Că are o nevastă care se descurcă în multe privințe.”, a spus recent Andreea Bănică pentru Unica.

După ani și ani de parteneriat în industria muzicală, Andreea Bănică și Lucian Mitrea au prins gustul succesului și au pus banii să ”lucreze” pentru ei. Ușor, ușor s-au desprins din rolurile de manager-artist, iar de câțiva ani s-au reorientat către afacerile în imobiliare. De 5 ani, cei doi dețin un hotel de lux în stațiunea Eforie Nord, afacere în care ar fi investit aproximativ 8 miliaone de lei (3,8 milioane provenind din fonduri europene). Odată cu evoluția sa profesională, fostul manager al Andreei Bănică nu a fost ocolit de necazuri.

Lucian Mitrea a dat de belea! Impresarul a fost dat în judecată în două dosare civile – în calitate de pârât. În primul dintre ele, impresarul este citat de o agenție de turism Suma cerută de reclamanți este de 9.876.98 lei, aproximativ 2.000 de euro.

Pe numele impresarului mai există un dosar înregistrat pe rolul Judecătoriei Sector 1 București. A fost dat în judecată de două persoane fizice, obiectul procesului fiind același ca și în cazul primului: pretenții. Suma solicitată aici este de 1.900 de euro, potrivit portal.just.ro.

