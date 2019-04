Andreea Bănică, la cazinou în Las Vegas: ”Am jucat la păcănele!” Cât a pierdut

Plecată în turneu în Statele Unite ale Americii, Andreea Bănică nu a rezistat tentației de a juca și ea la cazinou, în patria jocurilor de noroc. Din păcate, artista a pierdut!

Artista a fost plecată într-un lung turneu peste Ocean, în mai multe orașe. Vedeta a ajuns și în Las Vegas, unde și-a încercat norocul la cazinou. „Am vizitat destule locuri, am fost în destule oraşe, mi-a plăcut mult San Francisco, în mod special, Miami îl ştiam. Acolo aş sta mai mult dacă m-aş mai duce.

Am fost la Las Vegas şi am jucat la păcănele. N-am câştigat, am pierdut, şi să ştii că nu sunt o bună jucătoare. Am pierdut 20 de euro. Câştigul uşor nu e pentru mine, clar. Eu trebuie să muncesc mult de tot.

Aşa că şi la păcănele am băgat 20 de euro şi gata. Am zis că decât să-i cheltuiesc acolo, mai bine mă duc să-mi iau haine”, a mărturisit Andreea Bănică pentru click.ro.

Andreea Bănică este una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală din România. Este o familistă convinsă, căsătorită cu Lucian Mitrea, împreună cu care are doi copii: Sofia și Noah.