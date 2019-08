Andreea Berecleanu e mai tare decât Andreea Esca! Știrista de la Antena 1 o “face” la bani pe prezentatoarea știrilor Pro TV

Andreea Berecleanu este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din România. Popularitatea i-a adus, logic, diverse contacte. Știrista de la Antena 1 este “regină” când vine vorba de reclame sau de plasarea ori promovarea unor produse prin intermediul site-urilor de socializare.

Datorită acestui fapt, Andreea Berecleanu o “face” la bani pe Andreea Esca, despre care se spune că are cel mai mare salariu din televiziune. Știrista de la Antena 1 are, la rândul ei, o remunerație frumoasă la postul unde lucrează, dar mulțumită contractelor pe care le are câștigă mai mulți bani ca vedeta de la Pro TV, anunță libertatea.ro.

Andreea Berecleanu este favorita producătorilor de cosmetice. Lucru, de altfel, normal dacă ținem cont că are un ten perfect. În vârstă de 45 de ani, prezentatoarea de la Antena 1 nu a apelat niciodată la operațiile estetice, fapt pentru care multe femei o admiră.