Andreea Berecleanu, întâlnire șoc la Londra: ”Ea e Eva, nu-i așa?”

Andreea Berecleanu a avut parte de o mare surpriză, recent, la Londra! Ea s-a întâlnit cu un fost colaborator, pe care nu-l mai văzuse de 12 ani.

Vedeta a povestit totul pe rețeaua de socializare. „Intru într-un gang la Londra care ducea către o expoziție de arhitectură. Eram cu Eva. Pe partea stângă, văd un magazin ”clean”, adică minimalist și care prin estetica vitrinii mi-a atras atenția. Pare că are legătură cu un brand de make-up. Deschid ușa, era spre 7 seara. Aud: ”Bună, Andreea!”. Răspund, un pic obosită și absentă: ” Hello”. Continuă dialogul. Tipul din magazin mă întreabă: ” Ce faci? Cum ești? Nu ne-am văzut de la copertă unei reviste unde eu v-am machiat. Erau copiii foarte mici. Ea e Eva, nu-i așa?”

Mă întorc în timp, acum vreo 12 ani. Petru avea vreo 2 ani, Eva 6 și am făcut o ședința foto eco style. Noi 3, în frunte cu mine, ei dezbrăcați parțial, eu înfășurată într-un prosop, promovam o viață eco, să protejăm mediul înconjurător. Iar tipul din fața mea, care arată la fel că atunci, este Marian Tănase, make-up profesionist, cu ani lungi de experiență. Ce bucurie, cât am stat și am povestit! Este de ceva timp în Londra, parcă de 2 ani. Coordonează o rețea de magazine, face cursuri de make-up, ne-a dat pe loc niște super ponturi legate de artă machiajului. Eva e foarte interesată de subiect. Întâmplarea fericită a fost că brandul din magazin, unul de producție britanică și destul de recent, are produse fantastice. Am și cumpărat la indicația lui Marian ce aveam nevoie. Dar dincolo de asta, a fost bucuria revederii. Amintirile, mai ales când întâlnești oameni vii spiritual, rămân acolo, în suflet. Și pot apărea când nu ne așteptăm”, a scris vedeta în mediul online.

Andreea Berecleanu, 44 de ani, are doi copii, Eva și Petru, din mariajul pe care l-a avut cu fostul prezentator de televiziune Andrei Zaharescu. În prezent, ea este căsătorită cu medicul esteician Constantin Stan.