Andreea Esca, apariție surprinzătoare la UNTOLD! Mama Alexiei Eram a avut o țintă mulată și decoltată

Andreea Esca a coborât de la pupitrul știrilor și în weekend-ul ce a trecut a luat parte la distracția de la UNTOLD. Mai mult, știrista de la Pro TV a avut o apariție surprinzătoare pe una dintre scenele festivalului. Ce ținută a purtat Andreea Esca la UNTOLD?

Weekend-ul trecut, Cluj-Napoca a fost Capitala distracției, găzduind o nouă ediție a festivalului UNTOLD. Zeci de mii de oameni au dansat până dimineața pe ritmurile artiștilor internaționali, iar printre participanți s-a numărat și Andreea Esca. Însă, de data aceasta, nu a fost doar spectator, ci parte din show.

Andreea Esca, apariție surprinzătoare la UNTOLD

Pe scena Time, Andreea Esca a apărut într-o ipostază la care puțini s-ar fi așteptat. Alături de creatorul de conținut Otravă, prezentatoarea știrilor a preluat rolul de DJ și a întreținut atmosfera pentru sute de fani. Îmbinând carisma sa caracteristică cu energia festivalului, Andreea Esca a reușit să ridice publicul în picioare și să stârnească aplauze.

Ținuta a fost pe măsura momentului: o rochie neagră, mulată și ușor decoltată, care i-a pus în valoare silueta, accesorizată cu o pălărie chic și cizme cu detalii moderne. Întregul look a îmbinat eleganța cu un aer nonconformist, perfect adaptat pentru vibe-ul unui festival. Apariția sa a fost rapid surprinsă în imagini și clipuri video care au făcut turul rețelelor sociale.

Andreea Esca, tot mai prezentă în mediul online

Nu este prima dată când Andreea Esca își surprinde fanii cu o latură mai relaxată. În ultimii ani, vedeta a devenit din ce în ce mai activă în mediul online, realizând diverse clipuri alături de copiii săi, Alexia și Aris.

„Da, da, m-au plătit foarte mult. Mi-au dat bani și m-au convins. Pur și simplu a fost un job plătit. Se câștigă foarte bine, extraordinar de bine. Ne place foarte mult să creadă lumea că așa este”, a glumit Esca, referindu-se la aparițiile sale din social media.

Cât despre soțul său, Alexandre Eram, acesta preferă să rămână departe de camere.

„Tati este un om serios. Eu chiar mă distrez cu copiii. Chiar ne distrăm și mi se pare important câteodată să mai dai și în mintea copiilor. De obicei ne ies din prima filmările, nu tragem de multe ori, dar dacă nu iese ceva bine, eu sunt atentă. Și Alexia este foarte atentă la toate detaliile, așa că dacă am ceva de făcut cu ea stau foarte liniștită că o să iasă foarte bine”, a mai spus Andreea Esca, potrivit libertatea.ro.

Foto: Instagram