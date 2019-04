Andreea Esca, chinuită de o boală delicată. Vedeta de la Pro TV a apelat la leacuri băbeşti

Carismatica prezentatoare Andreea Esca este chinuită de o boală delicată. Vedeta de la Pro TV a împărtășit fanilor unul dintre leacurile băbești la care a apelat azi-noapte, iar unii dintre ei i-au recomandat să încerce și alte trucuri de pe vremea bunicilor.

Andreea Esca, chinuită de o boală delicată

De mai bine de două săptămâni, Andreea Esca este răcită, iar virusul pare că nu vrea să se lase învins de leacurile băbești pe care ea le folosește. Azi-noapte, aproape de miezul nopții, prezentatoarea a făcut publică o înregistrare pe Instagram Stories în care apare în timp ce își ține capul deasupra unei oale în care este apă fiartă cu anumite esențe și uleiuri. Pe imagine a scris mesajul: “Poate mâine îmi revine vocea!!!! #facorice #cucapulinoala #eveningroutine (#rutinadeseară)”.

Momentul a fost imortalizat într-o fotografie, pe care a postat-o pe contul ei de Instagram. “Noapte bună 😂😂😂! Încerc orice, doar să-mi treacă răceala asta 😡😡😡 #cucapulinoala” este mesajul scris de vedeta de la Pro TV.

Unii dintre susținătorii Andreei Esca i-au dat alte sfaturi ca să scape de răceală, iar alții i-au spus că au remarcat că are vocea schimbată de mai bine de două săptămâni, după ce au văzut-o la pupitrul Știrilor Pro TV.

“Încearcă să adaugi în apă, după ce fierbe ulei/esență de pin sau eucalipt, pentru că ajută la decongestionarea căilor respiratorii! Sănătate îți doresc!😘😘”, “Chiar îi ziceam soțului: «Oare când o să-i mai treacă răceala Andreei…» Tonul vocii de la știri parcă nu este al tău… Sănătate multă!❤️”, “Andreea, când am văzut poza, am vrut să pariez că e mama mea 😂”, “Chiar ma miram ca te am auzit vreo doua saptamani la rand ragusita si am zis: «bai, da’ nu i mai trece raceala?» doar ca intre timp, azi «implinesc» si eu fix doua saptamani de raguseala si tuse! 😁 Asa ca, daca gasesti solutia, sa mi spui si mie! 😁”, “Baie la picioare in care pui sare grunjoasa😘 si neaparat frectie cu Carmol 🤗” sunt cinci dintre comentariile lăsate de fani.

Andreea Esca și Alexandre Eram sunt căsătoriți de 18 ani

Andreea Esca s-a căsătorit cu Alexandre Eram pe 29 aprilie 2000 la Catedrala Sfântul Iosif din Bucureşti, iar părinţi spirituali le-au fost Ana şi George Copos. Cei doi au împreună doi copi: Aris (n.: 24 iulie 2003) și Alexia Eram (n.: 31 august 2000). Soțul știristei de la Pro TV s-a născut în Statele Unite ale Americii. Mama lui Alexandre Eram este franțuzoaică, iar tatăl său este armen, de profesie arhitect. Soțul Andreei Esca și-a petrecut copilăria la Paris, capitala Franței rămânând orașul lui de suflet. El vizitează foarte des Parisul, împreună cu Andreea Esca și cei doi copii ai lor.