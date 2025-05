Andreea Esca se ia la ”trântă” cu Iuliana Luciu! Emblema PRO TV este pregătită să dea lovitura pe scena de la Untold

Deja nu mai e o glumă sau doar o pasiune de moment, pentru Andreea Esca. Celebra știristă face bani frumoși nu doar din televiziune, ci și ca DJ. Ea va fi prezentă și anul acesta, la Untold. Dar până atunci are agenda plină cu joburi pe litoral. Firma sa, care are ca obiect activități de producție cinematografică, video și programe de televiziune a avut anul trecut o cifră de afaceri de 1175276 lei. Cu mult mai mare decât în anul 2023, când se părea că afacerile sale sunt în declin. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Andreea Esca continuă să uimească și să se reinventeze. Cu un microfon într-o mână și mixerul în cealaltă, celebra știristă va face valuri vara aceasta nu doar la TV. Ci și pe scenă! Vedeta are agenda plină de joburi, ca și DJ. Ea nu va lipsi nici la ediția din acest an a celebrului festival international, Untold.

De altfel, apariția sa va coincide cu cea a altor vedete supriză printre care și Iuliana Luciu. La rândul ei, aceasta va urca pe scenă tot în ipostaza de DJ, alături de nume mari internaționale.

Andreea Esca și-a consolidat noul rol. „Cererile pentru aparițiile sale au crescut”

Împreună cu bunul său prieten și coleg de platane, Cristian Șimonca, cunoscut sub pseudonimul de Otravă, știrista de la PRO TV va mixa, în această vară, pe bani frumoși, și-n locații de top de pe litoralul românesc, nu doar la Cluj.

„Cei doi ani de experiență și valul de reacții pozitive din partea publicului au făcut ca Esca să își consolideze acest nou rol. Iar cererile pentru aparițiile sale au crescut semnificativ. Inclusiv cele pentru evenimente private”, a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO un cunoscut impresar și organizator de evenimente.

A făcut cursuri plătite de DJ

Andreea Esca nu a tratat această activitate ca pe un simplu moft. Potrivit propriilor sale mărturisiri, a urmat chiar și cursuri plătite de DJ, alături de Otravă, dorind să fie cât mai bine pregătită. După un debut neașteptat, dar bine primit, pe scena de la Untold, în anul 2022, Esca a prins gustul mixajului și și-a transformat astfel pasiunea în carieră paralelă.

„E o profesie în sine. Vrem să știm cu ce se mănâncă, adică nu vrem să fim chiar așa niște habarniști”, declara Andreea Esca într-un interviu recent.

În prezent, un DJ internațional de top câștigă la festivalurile cu nume, precum cel de la Cluj între 100.000 – 400.000 de euro! Ce-i drept, chiar și pentru o vedetă precum Andreea Esca, drumul până acolo e unul lung, dar nu imposibil de parcurs.

Ce cifră de afaceri are firma sa

Până atunci, de menționat că firma sa, care are ca obiect activități de producție cinematografică, video și programe de televiziune a avut anul trecut o cifră de afaceri de 1175276 lei. Cu mult mai mare decât în anul 2023, cân se părea că afacerile sale sunt în declin. Andreea Esca a înregistrat însă cele mai mari câștiguri în plină pandemie, mai precis în anul 2019. Ea a avut la acea vreme o cifră de afaceri de 1.488.359 lei, și un profit net de 1.163.906 lei.

