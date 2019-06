Andreea Mantea a îmbrăcat rochia de mireasă: “Vreau să vă anunț că..”

Andreea Mantea surprinde din nou, iar ”Puterea Dragostei” este emisiunea în care tensiunile și anunțurile-bombă fac parte din ”decor”. Pe un fundal sonor specific nunților, Andreea Mantea a coborât scările, ținând în mâini un buchet de flori, apoi a făcut un anunț important.

Referindu-se la ținută, Andreea Mantea a specificat că ”lucrurile aranjate” nu ies nici măcar în ”gală”, anunțând, apoi, că din data de 15 iunie urmează să se întâmple ceva foarte important la nivel mediatic.

”Vreau să vă anunț că este un reality și nici în gală nu ne ies lucrurile aranjate. Concurenții nu știu de ce am venit așa îmbrăcate și ce-i cu ăsta (n.red. – referindu-se la buchetul de flori). Se strigă darul, din 15 iunie, de la ora 20:00! Fetelor, am avut trei rochii pentru gala asta. Una neagră, una mov și asta. În cameră, întâmplarea a făcut să am trandafiri albi. Am văzut rochia asta și am zis „zici că-i de mireasă!”. Și am zis că vreau să iau rochia asta albă, să mă îmbrac în mireasă, să-mi fac un buchet, m-am mai îmbrăcat în mireasă de o sută de miliarde de ori, știu că poartă ghinion, mi-a purtat, nu mă interesează, important este că îmi doresc să vă văd pe toate mirese. Știu că va fi greu după finalul acestui sezon. Mi-ar plăcea enorm să vin să filmez ”Se strigă darul!” la voi la nuntă. Îmi doresc să vă văd fericite”, a spus Andreea Mantea.

Citește și: ANDREEA MANTEA S-A MUTAT ÎN TURCIA, IAR BĂIEȚELUL EI A… ”MĂ TREZESC DIMINEAȚA, ÎNCERC SĂ-L PĂCĂLESC PE DAVID”

Andreea Mantea: ”Ducem o muncă asiduă de lămurire”

Andreea Mantea și fiul ei, David, s-au mutat în urmă cu mai multe luni la Instanbul, acolo unde vedeta filmează pentru show-ul “Puterea dragostei”. Recent, prezentatoarea TV a acordat un interviu în care a dezvăluit dacă este sau nu gravidă. Totodată, a vorbit și despre modul cum s-a adaptat copilul ei, la noua stare de fapt.

“Nu, nu sunt însărcinată! Mă trezesc de dimineața, încerc să-l păcălesc pe David să-și ia toate tratamentele naturiste pe care i le ofer: vitamine, miere, sucuri naturale, smoothie-uri, tot felul de fructe, de legume și ducem așa o muncă asiduă de lămurire. Astfel începe fiecare dimineață de-ale mele, cu explicații despre cât de importante sunt fructele și legumele în viața noastră. După care David pleacă la grădiniță, apoi îmi fac și eu rutina de dimineață, tot un fel de rețetă a sănătății, cu fel și fel de smoothie-uri și ceaiuri, fructe, legume. Dacă am timp merg să și alerg, dacă nu am timp, fug la muncă direct”, a declarat Andreea Mantea.

Vezi și aici: KANAL D A FĂCUT ANUNȚUL OFICIAL! CE SE ÎNTÂMPLĂ CU ANDREEA MANTEA ÎNCEPÂND CU 15 IUNIE