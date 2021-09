Andreea Mantea, dezvăluiri despre fiul său! Cum a surprins-o băiețelul ei pe prezentatoarea TV

Andreea Mantea este tare mândră de fiul ei! David a început școala, iar cu o zi înainte să intre în noul an școlar, micuțul s-a pregătit singur pentru acest moment! Prezentatoarea TV a povestit totul pe rețelele de socializare.

Pe social media, vedeta Kanal D a povestit, cu mândrie, ce decizie a luat David, fiul ei. Micuțul a început și el noul an școlar, iar pentru marele moment s-a pregătit singur: de la făcutul ghiozdanului, până la pregătirea hainelor pe care le poartă la școală.

”Și-a făcut baie singur, și-a pregătit hainele singur, și-a pregătit ghiozdanul singur. Și a zis că abia așteaptă să vadă dacă are dulap ca să poată să seteze el cifrul acela ca să poată să primească bilețele. Da, ați auzit bine. De asta este el interesat foarte, foarte tare. Eu mă bucur din tot sufletul. Pe lângă emoția pe care o simt.. mai devreme îmi venea să plâng și nu înțelegeam de ce. Dacă acum îmi vine să plâng, mâine dimineață ce o să fac? Eu ce o să fac de acum înainte? O să am timp pentru mine?! Pe bune? Abia aștept!”, a spus Andreea Mantea pe rețelele de socializare.

Cu ce afecțiune se confruntă Andreea Mantea?

În emisiunea ”Teo Show”, Andreea Mantea a vorbit despre problema de sănătate pe care o are de mult timp. Vedeta de la Kanal D a „spulberat” zvonurile potrivit cărora ar fi gravidă pentru a doua oară și a spus motivul pentru care în anumite imagini apare cu câteva kilograme în plus. Andreea Mantea a mărturisit că suferă de o boală autoimună, iar atunci când are o perioadă mai solicitantă, tinde să aibă cu 10 kilograme în plus.

„Mami suferă de o boală autoimună și, de fiecare dată când se supără, mami se umflă vreo 10 kilograme. Nu e reținere de apă. Dacă se liniștește, se desumflă. La orice fel de emoție. Mă expun foarte mult, dar nu este problemă că am haine de la S la L. Plec îmbrăcată în ceva și se întâmplă pe parcursul zilei să mă desumflu și trebuie să dau jos L-ul și pun S. De la mine nu a plecat de la o problemă, de la vreo supărare acută, a plecat de la niște alergii pe care nu știam că le am, pe care le-am dobândit în urma nașterii acestui pui”, a spus Andreea Mantea.

Sursă foto: Capturi Instastory Andreea Mantea