Andreea Mantea rupe tăcerea! Ce spune despre zvonurile că va fi înlocuită în emisiunea “Casa iubirii” de la Kanal D: „Concurenții s-au pus toți pe plâns”

Zvonurile au apărut, așa că noi ne-am intrat repede în rol! După speculațiile legate de faptul că Andreea Mantea, imaginea show-ului „Casa Iubirii”, ar putea fi înlocuită de Bianca Comănici, fostă concurentă și câștigătoare de două ori a emisiunii „Puterea dragostei”, CANCAN.RO a contactat-o pe vedetă pentru a afla adevărul. Nu doar că le-a oferit un răspuns clar fanilor ei, dar prezentatoarea TV a vorbit și despre viața personală. Andreea Mantea este OUT sau NU de la Kanal D? Toate detaliile în rândurile de mai jos.

Fanii s-au speriat la vestea că Andreea Mantea ar putea fi înlocuită, așa că nu puteam să nu le oferim răspunsul! Nu că Bianca Comănici nu ar face față la cârma show-ului de pe Kanal D, că nici ea nu este străină de lumea televiziunii. Tânăra care a format un cuplu în timpul participării la „Puterea Dragostei” cu Livian Pop, fiul lui Nelson Mondialu, are propria emisiune în online numită „Culisele Iubirii”.

Andreea Mantea, OUT de la „Casa Iubirii”?!

Dar să revenim la Andreea Mantea, că ea este subiectul de interes pentru fani. Contactată de CANCAN.RO, vedeta TV s-a ”scăpat” și ne-a dezvăluit adevărul.

Andreea Mantea: Nu, nu este deloc adevărat acest zvon. Când voi fi schimbată, dacă voi fi schimbată peste câțiva ani, 10, 15, 20 de ani, cât mă mai țin șalele, aș vrea să fiu schimbată cu Bianca, de ce nu?

CANCAN.RO: Deci fanii „Casa Iubirii” pot sta liniștiți! Nu ai de gând să te retragi curând!

Andreea Mantea: Da, am făcut prea multe glume în ultima perioadă. Am făcut o glumă la un moment dat cu Octavian Strunilă și am zis ceva de genul „Acum eu o să vă prezint succesorul meu” și concurenții s-au pus toți pe plâns. Măcar așa mi-am dat seama că mă iubesc! Ne-am ținut de glume o perioadă și probabil de aici toată treaba asta. Cum să schimb ceva care funcționează atât de bine?!

Mai mult, pentru a ne asigura de faptul că nu are de gând să predea ștafeta nimănui, Andreea Mantea ne-a dezvăluit că este în plină desfășurare și colindă țara în lung și-n lat alături de echipa emisiunii pentru a găsi noi concurenți. Când vine vorba de viața personală, vedeta TV ne-a mărturisit că are atât de multe pe cap, că nu ar mai avea timp de altcineva! David, fiul ei, îi ocupă tot timpul liber pe care îl are atunci când nu este la filmări.

CANCAN.RO: Am vrut să îți calmăm fanii, să îi asigurăm că totul e în regulă. Tu ce mai faci?

Andreea Mantea: Eu sunt prinsă și cu filmările de la emisiune și cu castingul. Așteptăm concurenți noi pentru sezonul 5, mergem prin mai multe orașe din țară. Sunt plină!

CANCAN.RO: Pe plan profesional ești foarte bine, așa cum ne și așteptam. Ce ne poți spune despre viața ta personală?

Andreea Mantea: Este totul bine exact așa cum este. Pe plan personal nu cred că aș avea timp să am alte planuri decât cele cu fiul meu. David are din ce în ce mai multe proiecte la școală și eu mă sperii când mă gândesc mereu că eu îl voi ajuta. Este foarte implicat, îi place să se implice în cât mai multe proiecte. Are un program foarte încărcat.

CANCAN.RO: Mai ai timp și de temele lui când ești atât de ocupată?

Andreea Mantea: Da, în fiecare seară și în fiecare dimineață. Acolo unde se poate, atunci când sunt eu plecată, ne mai ajută și mama, tata. În rest, eu sunt baza!

