Andreea Mantea s-a întors cu valizele pline în Istanbul: ”Ce era să fac, să mă uit şi să mor de poftă?”

Andreea Mantea a fost în țară de sărbători, dar apoi s-a întors în Istanbul pentru filmările emisiunii ”Puterea Dragostei”. Dar să nu credeți că vedeta a mers în Turcia cu mâinile goale!

Andreea Mantea a petrecut sărbătorile în România și a fost extrem de fericită. Prezentatoarea TV a petrecut alături de familie și s-a delectat cu bunătăți tradiționale. Însă după minivacanța binemeritată, Andreea Mantea s-a întors în Istanbul pentru filmările emisiunii pe care o prezintă.

Vedeta însă nu a mers în Turcia cu mâinile goale!

„Sunt pozitivă. Am venit acasă de Sărbători şi ce credeţi că am făcut? În bagaje m-am întors cu mălai, pentru că îmi place mult mămăliga, carne de porc, găini de ţară, şunculiţă, pastramă, am umplut frigiderul! Ce era să fac, să mă uit şi să mor de poftă? Am plecat cu bagajele goale şi m-am întors cu ele pline cu de toate!”, a spus Andreea Mantea la Teo Show.

Andreea Mantea și-a îndeplinit un mare vis

Andreea Mantea a reuşit să îşi îndeplinească un mare vis. A mers şi a vizitat locurile unde s-a filmat serialul ei preferat, Dragoste infinită.

„Eu o iau razna când mă plictisesc. Am avut mai mult timp liber şi ce era să fac. Am tot dus copilul peste tot. Am zis că vreau să ajung în locul unde s-a filmat Dragoste infinită. Am încercat de două ori, dar nu am avut noroc! Un coleg mai îndrăzneţ. Am plecat cu el în căutarea lui Kemal, mă rog, în locurile unde s-a filmat Dragoste infinită. (…) Am început să tremur, să plâng! Plângeam de emoţii!”, a mai spus Andreea Mantea.