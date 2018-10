Andreea Mantea, speriată de personalitatea fiului ei: ”Mi-a făcut un scandal monstru”!

Andreea Mantea este speriată, pur și simplu, de personalitatea fiului ei, David. În emisiunea pe care o moderează la Kanal D, Andrea a mărturisit că a avut un început de zi foarte greu. De ce? Totul pornește de la personalitatea debordantă a fiului ei, David.

Copilul face totul așa cum dorește și, în general, nu acceptă să-i fie contrazise ”hotărârile” pe care le ia în legătură cu un subiect sau altul. Așa s-a întâmplat și astăzi, înainte ca prezentatoare tv să ajungă la emisiune. Dis-de-dimineață, David a anunțat-o pe mama sa că nu dorește să meargă la grădiniță. Motivul invocat de băiat a fost acela că s-a certat cu o fetiță la grădiniță și nu dorește să participe la ziua ei de naștere.

„Am venit cam rău. Foarte aglomerat, ceva urât de dimineaţă, aşa. Fiu-meu n-a vrut să meargă la grădiniţă, mi-a făcut un scandal monstru, că astăzi este ziua unei fetiţe la grădiniţă şi că el nu are ce să caute la ziua ei pentru că ieri el i-a arătat ei limba şi ea l-a tras de deget şi l-a zgâriat atât de tare încât i-a dat sângele. Şi el are o bubă foarte mare la deget şi pentru că fata respectivă i-a făcut bubă la deget el nu are ce să caute la ziua ei.”

Firește, discuțiile între mamă și fiu au continuat, din ce în ce mai aprinse, plus că – pe drum – băiețelul s-a dovedit a fi extrem de neastâmpărat și plin de o energie de-a dreptul obositoare pentru Andreea.

Drept urmare, „mama, eu vin astăzi cu tine la muncă”. „Nu, nu te iau”. „Bine, atunci rămân singur acasă”. Şi are doar 3 ani şi 4 luni. Ideea e că a fost foarte drăguţ până aici, ca o…, ca o…, că nu vreau să jignesc pe nimeni, exact ca mine. „Of, ce aglomerat e”, „Of, dar de ce bate soarele aşa tare?”, „Of, dar oamenii ăia unde se duc?”, „Of, dar cât mai avem?”. Dădeam muzica mai tare, degeaba, n-a tăcut o clipă, dar acum am scăpat de el, sunt aici, alături de dumneavoastră, ce mă bucur!”, a povestit Andreea Mantea.

