Andreea Marin, dezvăluiri +18. Cum face amor cu iubitul ei: “Sexul după…”

Are trei mariaje la activ, iar de trei ani, Andreea Marin trăieşte o poveste de dragoste alături de diplomatul Adrian Brâncoveanu, consul al României în Libia. Deși este foarte discretă atunci când vine vorba despre viața sa, vedeta a făcut dezvăluiri picante despre viața de cuplu.

“Cel mai mult îmi plac la partenerul meu de viaţă bunătatea profundă, inteligenţa, umorul şi eleganţa. Eu cred că ţine ( n.r. sexul) ţine de partenerul pe care îl ai, nu de vârstă. După 40 de ani ajungi să te cunoşti mai bine, să ştii ceea ce îţi place, în general. Am o relaţie cu omul care se ascunde în spatele funcţiei de consul, dar recunosc că este diplomat. Dacă nu o să mai fie diplomat, eu tot o să fiu cu el”, a subliniat Andreea Marin.

“Întreaga viaţă noi alergăm după echilibru. Nu ne înţegem pe noi, dar mai ales pe alţii, aşa că nu ştiu cum am vrea să-i schimbăm?! Am o înţelepciune a vârstei şi o linişte s-a aşternut în mine. Am întinerit. Am învăţat să spun «NU». Anjusesem să mă extenuez şi să ajung pe perfuzii din dorinţa de a-i ajuta pe toţi cei care mă solicitau. Cu toate acestea, nu mi-am neglijat relaţiile. Eu am dăruit foarte mult. Unii oameni merită ceea ce le dăruieşti, alţii nu se ridică la nivelul aşteptărilor”, a povestit Andreea Marin.

Andreea Marin, îndrăgostită nebunește de iubitul ei

Fosta prezentatoare TV nu ascunde faptul că este îndrăgostită de bărbatul care îi este alături, însă privește această relație cu alți ochi după cum a declarat chiar ea.

„Acum nu mai caut. Acum mi-e foarte bine. Sunt de aproximativ 3 ani cu un om minunat, cu care trăiesc o poveste foarte frumoasă şi îmi doresc să mergem cale lungă împreună, mână-n mână”, a spus Andreea Marin.

„Să nu facem speculaţii! Nu mai sunt la început de drum şi nu mă mai încântă poveştile cu voalul alb, ca să fiu sinceră. Cred că altfel privesc viaţa acum şi alte lucruri sunt importante. Până la urmă, e vorba de potrivire.

Dacă oamenii se potrivesc până la capăt, nu doar până într-un moment al vieţii, lucrurile merg. Dacă nu, nu. Şi potrivire nu înseamnă doar potrivire fizică. Aceasta este, din păcate, ceea ce nu atrage la început, şi uneori ne putem păcăli. De ambele părţi! Potrivire, însă, pe termen lung înseamnă ca ritmul unuia să fie compatibil şi cu ritmul celuilalt.

Poate că unul oboseşte mult prea repede în raport cu energia debordantă a celuilalt. Se poate întâmpla şi atunci niciunul nu e de vină. Dar, pur şi simplu, nu poţi trăi într-un ritm care nu e al tău, e clar! În alte situaţii, se poate ca valorile unuia să nu se potrivească pe termen lung cu valorile celuilalt. În cazul meu, nu trăiesc în trecut, trăiesc doar cu prezentul în mână şi cu gândul spre viitor”, a mai spus Andreea Marin pentru okmagazine.ro.