Andreea Marin, gânduri sinucigașe! Vedeta a dus o luptă grea cu depresia: „Te gândești că îi scapi pe ceilalți de o povară”

Andreea Marin și-a deschis sufletul și a vorbit despre un episod destul de negru din viața ei. Vedeta a mărturisit că s-a confruntat pentru o perioadă cu depresia și chiar a ajuns să aibă gânduri sinucigașe. Atunci a realizat că lucrurile nu sunt în ordine și a căutat imediat ajutorul unui specialist. Andreea Marin a vorbit despre lupta sa cu depresia și a povestit toate lucrurile prin care a trecut.

Depresia este boala secolului și tot mai mulți încep să se confrunte cu ea. Printre cei care au simțit-o din plin este și Andreea Marin. Vedeta a mărturisit că o bună perioadă de timp s-a luptat cu depresia, a fost copleșită de ea, însă cu ajutor de specialitate a reușit să își pună ordine în viață. În momentul în care totul a devenit insuportabil, în care nu își mai putea gestiona viața și atunci când gândurile negre au început, Andreea Marin a realizat că are nevoie de ajutorul unui specialist și nu a ezitat să apeleze la unul.

„Depresia este o boală! În primul rând, e o boală și nu o vină. Și cel care află că are depresie trebuie să înțeleagă asta, el nu e vinovat că are depresie. El este pur și simplu atins de o boală care se poate vindeca. Dar a încerca să te vindeci singur, mai cu seamă dacă ai ajuns într-un stadiu al bolii care te duce spre zone prea întunecate, îți duce mintea, sufletul, îți strici relațiile cu ceilalți, pentru că asta se întâmplă… Ai insomnii care devin pe termen lung și care te dărâmă pur și simplu. Nu mai poți să fii mamă bună, nu mai poți să fii soție bună, nu mai poți să fii colegă bună și așa mai departe. Toate lucrurile acestea nu se pot rezolva de unul singur.

Și în ziua în care vei simți ca o gheară care îți strânge sufletul și că nu poți s-o ții sub control, că ai lacrimi în ochi aparent fără motiv… Nu, cei din jurul tău te pot privi și pot crede că: Domne, are de toate și se plânge mereu! Ce-i cu asta?!’.

Ziua în care nu vei mai putea să dormi, vei simți că insomnia te cuprinde noapte de noapte, că nu mai poți să pui stăpânire pe sentimentele tale și că reverși nemulțumirile, toate aceste nemulțumiri ale tale, dar nu ca o excepție, că tuturor ni se mai întâmplă la nivel de excepție, ci devine o regulă să faci asta asupra celor chiar pe care îi iubești cel mai mult și care, la un moment dat, nu te mai pot înțelege că nu sunt specialiști, te iubesc, dar nu te înțeleg până la capăt. În momentul acela trebuie să înțelegi că nu e nicio rușine să mergi la un psiholog și, dacă el îți indică, să mergi la un psihiatru. Nu e nicio problemă”, a declarat Andreea Marin, potrivit unica.ro.

„Închei povestea”

Andreea Marin a mai mărturisit că situația ei a ajuns într-un punct extrem de îngrijorător. Aceasta a început să aibă gânduri sinucigașe, iar acela a fost momentul în care a trebuit să ia atitudine și să nu mai ignore toate lucrurile prin care trece. Vedea a mărturisit că în acele momente nu gândești limpede și crezi că astfel te scapi și pe tine și pe restul de o problemă.

„Un specialist pe mine m-a ajutat extraordinar! Mi-am revenit cu totul, mi-am continuat viața, am reajuns în echilibru. Da, fie că e psiholog, fie că e psihiatru… Nu înseamnă că dacă mergi la psihiatru ești nebun. Aceste etichete sunt doar niște etichete și n-au decât să le poarte cei care le pun. Dar omul care trece prin depresie este un om care trece prin boală, ca oricare altul, numai că bolile sunt diferite„

Nu știu cât de puternic să fii, pentru că mă priviți și vedeți în mine un om destul de puternic și, totuși, am ajuns să mă gândesc chiar și la momentul, cel de neacceptat pentru mine altfel, al sinuciderii. Deci, nu e o joacă! Din moment ce gândurile tale ajung acolo, te gândești că: Îi scap pe ceilalți de o povară, că am devenit o povară pentru ceilalți și în felul ăsta închei povestea!.

Desigur că e o prostie pe care o privesc acum sănătoasă fiind, dar vă rog să mă credeți că poate fi realitate. Și avem exemple în jurul nostru, Mădălina Manole, de exemplu. Nu este o glumă! Așadar, cel mai sfânt este să mergi la un specialist, un om care știe ce e asta, care știe care e direcția de urmat, știe să te asculte, este imparțial pentru că nu-ți este rudă, nu te privește cu anumite suspiciuni sau punând o ștampilă asupra ta pentru că te cunoaște de multă vreme. Nu, lucrurile nu trebuie judecate așa!”, a mai declarat Andreea Marin.

