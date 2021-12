Andreea Marin, în doliu. Prezentatoarea a anunțat tragedia pe internet „Cu adâncă tristețe…”

Andreea Marin a anunțat moartea unui tânăr regizor pe care prezentatoarea l-a cunoscut și cu care a colaborat.

Andreea Marin este vizibil afectată după dispariția unui tânăr de 34 de ani. Bărbatul a murit într-un accident de mașină.

„Din păcate, cu adâncă tristețe scriu că acest tânăr regizor atât de talentat, pozitiv și dedicat a devenit înger, la 34 de ani, în urma unui accident … Povestea lui e o lecție de viață și merită să îi dedicați timpul vostru, am postat emisiunea cu el pe Facebook Andreea Marin (link în bio) și îmi voi aminti mereu cu sufletul plin de această întâlnire si de pilda sa… Dumnezeu să te aibă în pază, suflet minunat…”, a spus aceasta pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Andreea Marin (@andreeamarinromania)

Evenimentul anului: Andreea Marin și Mihaela Rădulescu au făcut pace după ani de zile

Mihaela Rădulescu a avut o reacție uimitoare atunci când a descoperit cine este marele castigator Masked Singer. Celebra prezentatoare a luat-o în brațe pe Andreea Marin și i-a lăudat prestația.

Pentru un moment, ura și dușmănia au apus între cele doua cele mai mari vedete de televiziune care nu se suporta de mai bine două decenii. Scandalul dintre Mihaela și Andreea a fost unul dintre cele mai longevive din showbiz. Însă, iată că, Masked Singer a limpezit situația.

Aceasta a avut o reacție absolut fabuloasă, atunci când a realizat cine s-a ascuns sub masca Muma Pădurii. „Nu, nu pot să cred așa ceva. Deci nu cred. Șapte ediții am zis că e bărbat, după care m-am prins că nu e. În șapte ediții m-ai păcălit. Ne-ai păcălit pe toți… am fost toți în toate direcțiile”, a spus jurata Masked Singer.

Mai mult decât atât, Mihaela Rădulescu a postat pe Instastory câteva cuvinte despre succesul Andreei Marin, dar și o poză în care cele două dive se îmbrățișează. ”Muma Pădurii, un rol greu, o asumare totală și o interpretare impecabilă! Well done, Andreea!”.

