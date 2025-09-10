Andreea, o adolescentă de 14 ani din Suceava, a dispărut fără urmă de 11 zile. Mama fetei e disperată: ”Am primit amenințări!”

Este alertă de dispariție într-o familie din Suceava. Andreea, o adolescentă de 14 ani, a dispărut fără urmă de 11 zile. Tănăra a fost văzută ultima dată pe 30 august 2025, iar de atunci parcă a intrat în pământ.

Mama fetei, Valentina Fundăcescu este în stare de șoc și a povestit că autoritățile nu au încă indicii clare privind locul în care s-ar afla fiica sa. Femeia este extrem de îngrijorată și a mărturisit că fiica sa avea o relație cu un tânăr posesiv, chiar dacă interdicțiile din partea familiei au fost clare.

Adolescentă de 14 ani, dispărută de acasă

Semnalmente: Înaltime:160 cm, Greutate:55 kg, Culoare piele:ALBA, Corpolenta:ATLETIC, Culoare par:BLOND, Culoare ochi: albaștri, înălțime aproximativ 1,60 m, greutate aprox. 55 kg, par de culoare blond, ochi albaștri;

La data plecării de la domiciliu era îmbracata cu următoarele elemente vestimentare: pantaloni tip blugi, tricou alb , sandale negre.

Andreea Carina Fundăcescu, o adolescentă de 14 ani din Suceava, a dispărut fără urmă de 11 zile. Mama sa a declarat că fata a dispărut de acasă în mod complet neașteptat. Zilele trec fără nicio veste, durerea și neliniștea își fac apariția tot mai mult în sufletul mamei. Fata avea o legătură extrem de strânsă cu familia și nu avea niciun motiv să fugă de acasă.

„Nu am aflat absolut nimic până în acest moment. Nu se mișcă absolut nimic și nu face nimeni nimic. Telefonul fetei e acasă, hainele sunt acasă, pur și simplu e o dispariție foarte dubioasă. Nu am avut nicio discuție, absolut nimic. S-a comporta foarte normal seara, iar dimineața nu am mai găsit-o. Am mers undeva la o piață vreo două-trei ore și când am venit acasă, că o lăsasem dormind, n-am mai găsit-o. Vorbea cu un băiat mai mare, fără acordul meu. La un moment dat când am aflat, vă dați seama că nu am fost deloc de acord. În ultimul timp băiatul era foarte posesiv, foarte gelos și o tot controla. Chiar dacă noi i-am interzis să mai comunice cu el, cred că o mai făceau pe ascuns. Ne gândim să nu o fi luat cu japca pe undeva. Au dispărut amândoi, nici băiatul nu e de găsit. Am încercat să luăm legătura cu familia lui, nu știe nimeni nimic”, a precizat femeia pentru Fanatik.

Citește și: Alertă în România! Dumitru a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112