Alertă în România! Dumitru a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112

Este alertă de dispariție într-o familie din România! Mocioi Dumitru Marian a părăsit domiciliul și este de negăsit. Cine îl vede sau află informații despre el este rugat să sune de urgență la 112!

Mocioi Dumitru Marian a părăsit în mod voluntar domiciliu la data de 03.09.2025, în jurul orei 12.00, iar de atunci nimeni nu știe nimic de el.

SEMNALMENTE: Înălțime 1.80 m, greutate 70 kg, corpolență atletică, culoare păr șaten, față ovală, ochi verzi, ten deschis, cicatrici pe nas și în zona genunchilor. La momentul dispariției era îmbrăcat cu un tricou deschis la culoare, pantaloni lungi, pantofi sport de culoare neagră. Bărbatul nu are asupra lui un telefon mobil și este cunoscut cu probleme de sănătate, precum diabet și afecțiuni psihice, epilepsie și tulburări de comportament. Este prima dată când dispare.

„Numitul Mocioi Dumitru Marian, de 51 ani, din com. Danesti, jud. Gorj, a plecat voluntar de la domiciliu, si nu a mai revenit.”, a transmis Poliția Română.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Mocioiu Dumitru

Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute. Cine o vede pe Motan Nicoleta este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente.

”În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

CITEȘTE ȘI:

Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura cu DIICOT: ”Urgent!”

Dispariție misterioasă în Argeș. O mamă și fetița ei de 5 luni sunt de negăsit