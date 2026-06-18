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Andreea Popescu a dezvăluit cine îi este alături necondiționat: „Acolo mi-am regăsit puterea”

De: Elisa Tîrgovățu 18/06/2026 | 17:18
Andreea Popescu a dezvăluit cine îi este alături necondiționat: „Acolo mi-am regăsit puterea”
Andreea Popescu a dezvăluit cine îi este alături necondiționat: „Acolo mi-am regăsit puterea” / Sursa foto: Social media
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Andreea Popescu a vorbit deschis despre una dintre cele mai vulnerabile perioade din viața sa și a împărtășit cu urmăritorii un mesaj plin de emoție. Creatoarea de conținut a explicat cum a reușit să își regăsească echilibrul și să depășească momentele complicate. Bruneta a răspuns astfel curiozităților venite din partea celor care i-au cerut să dezvăluie sursa puterii sale interioare.

Despărțirea de Rareș Cojoc a reprezentat un moment de cotitură în viața Andreei Popescu. Separarea se numără printre cele mai apăsătoare experiențe cu care s-a confruntat. Pentru mult timp, aceasta a ales să păstreze tăcerea și să își trăiască suferința departe de ochii publicului.

Ulterior, însă, a început să împărtășească treptat detalii despre provocările emoționale și schimbările prin care a trecut după încheierea căsniciei.

Cine îi vindecă rănile Andreei Popescu

După perioada dificilă prin care a trecut, Andreea Popescu și-a concentrat energia asupra proiectelor profesionale și a creșterii copiilor, responsabilități care îi ocupă mare parte din zi.

Cu toate acestea, influencerița a subliniat că acordă o atenție deosebită și propriei stări emoționale. Ea a explicat că își găsește singură resursele necesare pentru a-și menține echilibrul și liniștea interioară.

Chiar dacă s-a bucurat de susținerea celor apropiați, Andreea Popescu a arătat că principala sa sursă de putere a fost propria capacitate de a se adapta și de a merge înainte. În ciuda dificultăților întâmpinate, ea a reușit să își regăsească echilibrul și să privească cu încredere spre viitor.

În tot acest timp, influencerița și-a acordat răgazul necesar pentru a analiza experiențele prin care a trecut. Astfel, a ajuns la o înțelegere mai profundă a schimbărilor din viața sa. De asemenea, relația civilizată pe care o păstrează cu Rareș Cojoc, tatăl copiilor săi, pare să contribuie la o tranziție mai lină după despărțire și la menținerea unui climat armonios pentru familie.

Sursa foto: Social media

Cum arată viața Andreei Popescu după divorț

După separarea de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a trecut printr-o serie de ajustări importante în viața personală. Aceasta și-a schimbat locuința, părăsind penthouse-ul în care a stat anterior, și a ales un nou spațiu de trai, mai potrivit pentru etapa pe care o traversează.

În același timp, ea a stabilit împreună cu fostul partener un program de îngrijire a copiilor, astfel încât responsabilitățile parentale să fie împărțite echilibrat între amândoi.

Andreea Popescu a vorbit deschis despre experiența trăită după divorț și despre felul în care s-a adaptat la noua etapă din viața sa, în postura de femeie singură. Aceasta a spus că, în prezent, se simte stabilă și împăcată. Însă a subliniat că realitatea ei de zi cu zi este departe de o imagine idealizată sau lipsită de provocări.

„Acum sunt bine, dar nu îți imagina că totul e ideal. Sunt femei în această situație care zic că ea e bine, deci eu am o problemă. Nu! Atenție. Am zile grele, zile ușoare, zile mai puțin ușoare, zile foarte grele, deci e așa un carusel de emoții prin care trebuie să trec, prin aceste stări.

Am avut în weekend, atunci când n-au fost copiii la mine și sunt singură și nu mă duc nicăieri și stau în casă și mi-e greu, dar am ales să nu ies și să stau în stările respective, în emoțiile respective, ca să pot să le depășesc”, a declarat Andreea Popescu, pentru Spynews.ro.

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