Andreea Popescu și Rareș Cojoc au fost surprinși din nou împreună, chiar înainte de Paște. S-au dat de gol fără să vrea

Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună, chiar în Sâmbăta Mare. Se pare că foștii parteneri au luat decizia de a face sărbătorile împreună, alături de cei trei copii ai lor.
După ce a confirmat că s-a despărțit de tatăl copiilor ei, Andreea Popescu a explicat că decizia de a pune capăt căsniciei nu a fost luată brusc. Hotărârea a venit în urma unor transformări treptate în relația lor.
Cei doi au ajuns, în cele din urmă, să se despartă. Ei au încheiat relația după o perioadă îndelungată în care au format un cuplu. În tot acest timp, au împărțit o frumoasă poveste de viață împreună.
Cu toate că au ales să meargă pe drumuri separate, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au uimit prin hotărârea de a petrece împreună sărbătorile pascale. Chiar dacă relația lor a trecut prin perioade complicate, cei doi au pus pe primul plan familia și dorința de a le oferi copiilor un Paște liniștit și fericit. Ceea ce i-a reunit pentru această ocazie specială.
Cei doi au fost „prinși” indirect după ce o persoană apropiată lor a postat pe rețelele sociale un story în care apăreau cei doi copii. La scurt timp, ambii părinți au redistribuit același clip. Asta a lăsat de înțeles că se aflau împreună în același loc.
Chiar dacă au trecut prin schimbări importante în relația lor, cei doi par să fi găsit o modalitate de a colabora armonios. Astfel, au pus pe primul loc binele copiilor. Ei au încercat să le ofere acestora un mediu cât mai liniștit și plăcut.
După ce a anunțat oficial separarea de tatăl copiilor săi, Andreea Popescu a venit cu precizări privind zvonurile apărute în spațiul public despre o presupusă infidelitate.
Ea a precizat că aceste speculații, apărute în urma participării lor comune la un podcast, au fost generate de interpretări eronate. În acel moment se afla într-o stare emoțională sensibilă.
„Vreau să dezmint toate acuzațiile care i s-au adus lui Rareș după un podcast la care noi am participat și care a fost interpretat din vina mea, pentru că eram într-un moment de vulnerabilitate și nu am știut să îmi aleg cu grijă cuvintele, ca o infidelitate”, a declarat Andreea Popescu.
