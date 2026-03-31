Andreea Popescu, transformare radicală! Cum a reușit să slăbească 17 kilograme în doar 4 luni

În ultima perioadă, Andreea Popescu a trecut prin numeroase schimbări. A trecut printr-un divorț, s-a mutat în casă nouă, iar de ceva timp are și un look nou. Influencerița a slăbit vizibil și a marcat o transformare radicală. Câte kilograme are acum Andreea Popescu? În doar 4 luni a reușit să dea jos peste 15 kilograme.

Ultima perioadă din viața Andreei Popescu a fost una intensă. După o relație de 15 ani, o căsnicie de 10 ani și trei copii împreună, bruneta și Rareș Cojoc au anunțat divorțul. Inițial, motivul separării a fost pus pe seama faptului că relația s-a răcit în timp, însă ulterior au ieșit la iveală detalii picante despre idila pe care fosta dansatoare a Deliei a avut-o cu Dan Alexa. De asemenea, în paralele cu divorțul, aceasta a marcat și o schimbare de look.

Andreea Popescu, transformare radicală

După un divorț, multe femei aleg să își schimbe radical stilul de viață, iar transformările sunt adesea spectaculoase. Pentru unele, separarea devine un nou început și o ocazie de a se redescoperi. Astfel, adoptă obiceiuri mai sănătoase, își schimbă garderoba și acordă mai multă atenție propriei imagini. Pe lângă transformările de ordin estetic, multe femei aleg și un stil de viață mai echilibrat. Încep să facă sport, adoptă o alimentație sănătoasă și pun accent pe starea lor de bine.

Ei bine, în cazul Andreei Popescu, transformarea a început înainte de divorț. Fosta dansatoare a Deliei a adus pe lume trei copii, iar după ultima sarcină aceasta a rămas cu mai multe kilograme în plus. Însă, bruneta nu a stat mult pe gânduri și a vrut să se întoarcă rapid la silueta de vis.

Așa că Andreea Popescu a apelat la o metodă tot mai populară pentru a ieși învingătoare din lupta cu kilogramele în plus. Mai exact, aceasta a apelat la ajutorul unor injecții pentru slăbit și a reușit ca în doar patru luni să dea jos 17 kilograme.

De la 67 de kilograme, bruneta a ajuns acum la 50 de kilograme și este într-o formă de zile mari. Este mulțumită de rezultat și nu intenționează să se oprească aici.

„Dacă mi-a căzut părul, nu mi-a căzut din cauza medicamentului, ci din cauza slăbitului brusc și rapid, foarte rapid, pentru că în patru luni am slăbit 17 kilograme”, a declarat Andreea Popescu, în mediul online.

CITEȘTE ȘI:

Foto: Instagram