Andreea Spătaru a născut un băiețel perfect sănătos. Fosta asistentă tv a adus pe lume cel de-al doilea copilaș și a făcut publică prima imagine cu micuțul. Blondina arată foarte bine și este extrem de fericită.

Andreea Spătaru a născut și se simte excelent! La doar câteva ore după ce a adus pe lume un băiat, vedeta s-a pozat cu micuțul. Blondina apostat prima imagine cu bebelușul, pe unul dintre conturile ei de socializare.

„#miracle # newstart, #littleman #littlebaby #littlebrother” a scris Andreea Spătaru în dreptul fotografiei.

Andreea Spătaru s-a retras din lumea mondenă după ce a devenit mămică

Andreea Spătaru făcea furori la începutul anilor 2000, dar s-a retras din lumina reflectoarelor imediat după ce a devenit mămică. Dat fiind faptul că Andreei i-a plăcut enorm să fotografieze, în diferite ipostaze, toată lumea a crezut că fiica ei îi va călca pe urme. Spre disperarea blondei, Maria-Sofia, acum în vârstă de 9 ani, este total opusului ei.

„De mică a fost așa. Nu putem să face o poză amândouă că nu are stare. E mereu pe fugă, este agitată, zici că o aleargă cineva. Când reușesc să o pun într-un loc, o apucă ba scărpinatul, ba nu-i convine ceva, ba se plictisește. Sunt sigură că nu o să o transform niciodată într-un fotomodel. Am încercat să o dau la balet, dar nicio șansă. Ea are alte preocupări, uite poftim”, dezvăluia Andreea.