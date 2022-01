Andreea Tonciu a ajuns la spital. “Mi-a fost rău. Mi-a apărut ceva pe...” Prin ce trece, de această dată, bruneta

Andreea Tonciu nu scapă de problemele medicale. De această dată, bruneta a ajuns la medicul dermatolog pentru un control amănunțit, după ce i-a apărut ceva pe ploapă și sub ochi. Marți, soția lui Daniel Niculescu a fost din nou la doctor, dar la ORL. Viitoarea concurentă de la “Survivor România” arde de nerăbdare să fie din nou în formă și să se bucure de viață.

Anul 2021 nu s-a terminat deloc bine pentru Andreea Tonciu. După ce a fost infectată cu coronavirus, bruneta s-a mai confruntat, la finalul lunii decembrie, cu o problemă de sănătate. A acuzat dureri groaznice urechi și a ajuns pe mânile medicilor.

“Am zis că o să înnebunesc!”

Marți a fost din nou la ORL, pentru un nou control, după care miercuri s-a prezentat la oftalmologie și dermatologie, în speranța că medicii vor găsi o soluție pentru problemele prin care trece.

“Aproape sunt bine, m-am vindecat de această răceală, dar încă nu am terminat cu medicii. Acum mă duc la ORL, nu, nu, m-am căpiat. La ORL am fost ieri, acum mă duc la oftalmologie și la dermatologie pentru că mi-a apărut ceva pe pleoapă și sub ochi. Am fost foarte absentă, dar credeți-mă că mi-a fost rău. Am zis că o să înnebunesc. Luna decembrie a fost o lună foartea rea. Am avut răceli peste răceli, probleme de sănătate, extra, de toate”, a povestit Andreea Tonciu, pe Instagram.

Andreea Tonciu, “terapie” prin shopping

Altfel, înainte de a pleca la “Survivor România”, Andreea Tonciu a dat iama în magazinele din Capitală. În fond, o “terapie” prin shopping, pentru problemele cu care se confruntă. În Băneasa Mall, a “scanat” mai multe articole de îmbrăcăminte, a și cumpărat ceva, după s-au relaxat la o cafea (VEZI AICI IMAGINI EXCLUSIVE).