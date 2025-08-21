Andrei Lemnaru l-a amenințat pe Teo după ce a văzut scena intimă dintre el și Ella Vișan la Insula Iubirii: ”Îl joc în picioare!”

Tensiunile de la „Insula Iubirii” au atins cote maxime după ce Andrei Lemnaru a descoperit imaginile în care logodnica sa, Ella, ceda ispitelor, petrecând o noapte fierbinte alături de ispita masculină. Șocat și profund rănit, tânărul nu s-a ferit să-l amenințe direct pe Teo, spunând că îl va face să plătească pentru gesturile sale.

Ella a cedat tentației și a avut parte de o noapte fierbinte alături de ispita Teo, moment surprins de camerele de filmat și vizionat ulterior deAndrei. Acesta a fost complet luat prin surprindere, mai ales că inițial avea încredere deplină în blondină și relația lor părea solidă. Planurile pentru nunta lor, stabilită pe 13 septembrie, au fost brusc compromise, iar evenimentul va fi anulat.

Amenințările lui Andrei pentru ispita Teo

Reacția lui Andrei a fost dură și acidă. În timpul testimonialului, nu s-a ferit să adreseze replici amenințătoare lui Teo, ispita care a cucerit-o pe logodnica sa.

„P-ăla îl joc în picioare! Să nu-l aduceți la ultimul Bonfire. Pe cât e el de mare, îl fac mic.”, a spus Andrei Lemnaru despre ispita Teo.

Ulterior, ajuns în vila băieților, Andrei a povestit ispitelor despre imaginile pe care le-a văzut și despre sentimentele pe care acestea i le-au provocat. Întrebat de o ispită dacă Ella și Teo s-au sărutat, el a răspuns tranșant. Această întâmplare marchează un punct de cotitură în relația lor, lăsându-l pe Andrei profund dezamăgit și pus în fața unei realități dureroase.

„S-au sărutat?, a întrebat o ispită. „Pasul ăla s-a dus… Au făcut dragoste. Sunteți nebuni la cap? Nu glumesc. Eu chiar le mulțumesc oamenilor ăstora că mi-au arătat chestiile astea, îmi pare rău de timp, că am pierdut timpul. Femeia mea să fie atinsă de alt bărbat, niciodată”, a spus Andrei Lemnaru.

Andrei Lemnaru a anunțat că anulează nunta

Andrei a decis să pună capăt relației cu Ella chiar înainte de nunta planificată, hotărârea venind imediat după ce a urmărit imaginile intime dintre logodnica sa și ispita Teo, surprinse în baie. Cei patru ani petrecuți împreună, plini de momente frumoase, dar și de provocări, au fost șterși dintr-o clipă, iar povestea lor de dragoste, care părea stabilă și cu viitor, s-a încheiat brusc și dureros.

„Nunta nu mai există! S-a terminat! Orgoliul meu de bărbat nu îmi permite să trec peste așa ceva. Nu există în lumea asta ca alt bărbat să îmi atingă femeia”, a spus tranșant Andrei Lemnaru după momentul în care a văzut imaginile cu Ella și ispita Teo.

