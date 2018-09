Andrei Pițian are gânduri mari în Moldova: „Avem un lot valoros și vom prinde play-off-ul!”

Transferat de FC Botoşani în această vară, Andrei Piţian, are şansa debutului la trupa pregătită de Costel Enache luni de la ora 18:00 pe „Municipal” contra formaţiei Sepsi OSK Sf. Gheorghe.

Recuperat după o accidentare care l-a ţinut departe de gazon în acest debut de sezon, Piţian este 100% recuperat din punct de vedere medical şi ar putea fi o soluţie pentru jocul cu Sepsi având în vedere că prezenţa lui George Miron este incertă, acesta nefiind la 100% recuperat din punct de vedere medical pentru meciul de luni.

Piţian susţine că în cazul în care se va apela la serviciile sale în duelul cu Sepsi, va răspunde pozitiv.

„Am crezut că e o contractură, însă ulterior s-a dovedi a fi o ruptură musculară. Mulțumesc pe această cale conducerii care m-a susținut să merg și să fac recuperarea la București. Cred că am făcut o recuperare bună iar acum nu mai am niciun fel de probleme și am intrat în programul normal de pregătire al echipei. Acum mă bucur că am reușit să trec peste accidentare. Sunt apt și trag tare la antrenamente și sper ca cât de curând să-mi ajut echipa 100%. Eu mă pregătesc în fiecare zi și sper să ajung la un nivel fizic cât mai bun și atunci când va fi nevoie de mine să intru și să ajut echipa”, a declarat Andrei Piţian.

Elevul lui Costel Enache a spus că încă nu se poate vorbi de play-off având în vedere că e început de sezon, dar a afirmat că FC Botoşani este valoric peste multe echipe din Liga I.

„Nu putem încă vorbi de play-off sau de alte obiective. Abia a început campionatul însă din ce am văzut, comparativ cu alte echipe, avem un lot destul de valoros pentru a ne lupta și a prinde play-off-ul. E prea devreme să vorbim despre contracandidate la play-off. De când a început campinatul meciurile au fost echilibrate. Eu am încredere că vom reuși să facem o treabă cât mai bună și vom prinde play-off-ul”, a adăugat Piţian.

Referindu-se la duelul cu Sepsi, Piţian a spus că FC Botoşani este obligată la victorie, însă a ţinut să avertizeze că jocul nu va fi deloc unul uşor pentru gruparea moldavă. .

„Sepsi este o echipă care se va bate la play-off și asta ne obligă să luptăm, să facem tot ce putem pentru a lua cele trei puncte. Cu premisa asta vom intra pe teren și sperăm că vom reuși să ne apropiem victoria”, a conchis Piţian.