Andrei Prepeliță i-a pus gând rău lui CR8: „Ne-am duelat sezonul trecut când era la Botoșani şi am avut câştig de cauză!”

Astăzi, de la ora 21:30, va avea loc FC Argeș – „U” Craiova 1948, duelul urmând a deschide runda a V-a din SuperLigă.

Cele două formații sunt despărțite de două puncte în clasament după patru runde. Cu 6 puncte în dreptul lor, „vulturii” sunt pe locul 8 în timp ce „alb-albaștrii” lui Adrian Mititelu ocupă locul 10 cu 4 puncte.

Andrei Prepeliță, antrenorul principal al „vulturilor”, a declarat că își dorește ca elevii săi să rămână cu procentaj 100% pe teren propriu și după acest meci.

„Am reuşit până acum să câştigăm pe teren propriu, sper să reuşim şi în acest meci, deşi întâlnim o echipă bună. FCU Craiova a obţinut două rezultate bune împotriva campioanei şi vicecampioanei de anul trecut. Sunt bine organizaţi, au o forţă ofensivă bună, dar i-am analizat şi sper eu să ne impunem. Iar apoi îmi doresc să începem să aducem puncte şi din deplasare. Din iarnă, ei au câştigat omogenitate, iar acum formează o echipă solidă. Într-adevăr, jocul lor se baza pe Bauza (n.r. accidentat), dar au un lot bine structurat. A intrat şi Iancu la ei, deci au un lot bun. Croitoru este un antrenor care a avut rezultate la Botoşani. Eu cu el ne-am duelat sezonul trecut şi am avut câştig de cauză. Acum însă situaţia este alta, el e la o echipă nouă. Noi cred că am arătat bine şi cu Rapid în ultima etapă, însă am făcut câteva erori neforţate care au dus la golurile lor. A fost foarte frustrantă înfrângerea pentru noi pentru că am simţit că se putea mai mult. Însă am analizat ce am greşit şi jucătorii trebuie să înţeleagă şi să nu mai repete acele erori”, a declarat Andrei Prepeliţă.

Pe teren propriu FC Argeș a arătat forță, atât sezonul trecut cât și în acest debut de SuperLigă. Cu „U” Craiova 1948, o formație care nu refuză jocul, „vulturii” vor avea de transpirat din greu în încercarea de a-și atinge obiectivul.

Pariuri FC Argeș – „U” Craiova 1948:

2-5 goluri – cota 1.41

FC Argeș câștigă minim o repriză – cota 1.94

FC Argeș, peste 3.5 cornere – cota 1.60

Peste 4.5 cartonașe – cota 1.40

Echipe probabile: FC Argeș – „U” Craiova 1948

FC Argeș: Straton – Tofan, Turda, Constantin, Vianna – Meza Colli, Njike – Jakolis, Calcan, Ișfan – Garita

Antrenor: Andrei Prepeliță

„U” Craiova 1948: Popa – Enache, Duarte, Paramatti, Huyghebaert – Asamoah, Achim – Baeten, Bahassa, Van Durmen – Compagno

Antrenor: Marius Croitoru