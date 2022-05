Andrei Ungureanu reprezintă una dintre senzațiile mediului online, cu un succes fulminant pe platforma TikTok. Mai toate filmulețele încărcate de influencer devin virale. Cu un sindrom extrem de rar și un simț al umorului ieșit din comun, „Omul cu Tourette” constituie unul dintre personajele insolite ale showbiz-ului românesc. Într-un interviu acordat exclusiv pentru CANCAN.RO, noul co-prezentator al show-ului „România are Roast”, a vorbit despre experiența „iUmor”, precum și despre tulburarea care nu îl împiedică să își materializeze visul.

Umoristul a cucerit publicul prin modul aparte de manifestare, care a stârnit hohote de râs atât juriului, cât și telespectatorilor de la „iUmor”. Premiul a fost unul consistent, de 20.000 €, iar tânărul a avut grijă să îi utilizeze cu grijă, extrem de chibzuit. Andrei Ungureanu i-a cheltuit preponderent în interes propriu, dar nu și-a uitat semenii în nevoie, donând o parte din marele premiu către o asociație de copii.

„Nu trebuie să lași părerea nimănui să devină realitatea ta”

Judecat că ar insera, augmentat, în interiorul discursului, ticurile generate de sindromul Tourette, Andrei nu ține cont de părerile criticilor. A convins juriul show-ului de umor de la Antene, a convins publicul și a luat banii.

După ce și-a achitat datoriile, umoristul a ținut să acopere urmele unui episod neplăcut din trecutul său. În urmă cu mai mulți ani, tânărul a avut un accident care i-a periclitat dentiția. Și-a asumat, a ieșit în public conștient de imperfecțiunile sale, dar ulterior le-a corectat, ajutat de propria muncă.

„Nu trebuie să lași părerea nimănui să devină realitatea ta! Toți oamenii au păreri, fiecare om judecă, fiecare ar trebui să își vadă de treaba lui.

Și persoanele care au probleme și dizabilități sau un defect, că, până la urmă, nu suntem perfecți, trebuie să își vadă de drum, adică să nu se lase influențați de ce zice unul și ce zice altul. Eu asta încerc să transmit!

Eu am avut probleme cu dinții și așa am ieșit în public. Era oribil ce aveam în gură, toată lumea se lega de mine de ce nu am dinți, acum se leagă de mine că de ce mi-am pus plastic. Dar nu e plastic, sunt din astea de ceramică. În mare parte, după ce am primit «salariul», m-am trezit dimineața cu ei în cont, am zis «WOW!», mi-am luat o mașină, m-am mutat în București.

Am făcut o donație, am donat la o casă de copii, iar restul lucrurilor au venit în timp! Mi-am luat echipamente pentru podcast, am investit!”, ne-a declarat tânărul Andrei.

„Când am ticurile vulgare, mă simt nașpa…”

Andrei Ungureanu a depistat prezența sindromului la vârsta de 6 ani. Trăiește de mai bine de 24 de ani cu această tulburare, care i-a adus atât minusuri, cât și plusuri de-a lungul existenței.

Comunitatea pe care și-a fidelizat-o l-a cunoscut la „iUmor”, un show montat, unde discursul concurenților este cosmetizat pentru a fi pe placul CNA-ului. Când vine vorba despre aparițiile live, tânărul întâmpină ușoare impedimente:

„Când am ticurile vulgare, mă simt nașpa. Pe acelea încerc să le țin cât de mult pot eu, dar mă mai scap. Și la Capatos m-am scăpat, pe live, la «iUmor» nici nu mai zic.

Și aici, la noua emisiune, m-am scăpat de multe ori, dar n-am ce să fac, ăsta-s eu! Eu nu prea mă duc la emisiuni live, de aia nici nu mă duc la «Neatza», sunt convins că m-ar fi invitat, dar nu pot să mă duc, că cine știe când îmi vine ceva și apoi trebuie să plătesc eu, nu trebuie să plătească ei!”, a mai completat Andrei Ungureanu.

