Andrew Tate, ”cumnatul” Biancăi Drăgușanu, aroganță supremă: ”Mă simt sărac. Nu am nimic”

Fratele lui Tristan Tate, Andrew, posesorul unui garaj plin cu mașini de lux, a oferit un episod de aroganță fără de egal. Acesta s-a plâns public că este prea sărac și nu are mai nimic.

Chiar dacă Tristan Tate este în centrul atenției acum datorită relației cu Bianca Drăgușanu, nici fratele lui, Andrew, nu a scăpat unor serii de curiozități.

Acesta a oferit un interviu pentru Antena Stars în care a vorbit despre starea lui financiară, sfidând tot ceea ce s-a relatat despre el și fratele său până acum, informații care demonstrau că aceștia dorm pe un munte de bani.

"„Nu sunt plătit pentru acest interviu. Mă simt sărac. Sper că vei plăti pentru această cafea sau voi avea probleme. Sunt sărac. Nu am nimic, nu am absolut nimic, am venit în România cu nimic, încă nu am nimic", a spus Andrew Tate, supranumit "Cobra".

Cobra Tate a spus chiar că nu are bani să plătească cafeaua, dar că nu refuză dacă reporterul nostrucare îl intervieva ar vrea să-i achite nota.

„Dar eşti în nordul Bucureştiului, la o cafenea de lux. Nu ai bani să plăteşti pentru această cafea? Pot să plătesc pentru această cafea?”, a fost întrebarea reporterului.

„Da, te rog”, a fost răspunsul lui.

