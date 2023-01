Andrew Tate și „calea Wudan-ului”. Mesajele transmise de „Cobra”, în ziua în care a ajuns la DIICOT: „Folosește-te de emoțiile naturale, pentru a deveni măreț”

În cursul zilei de 25 ianuarie 2023, frații Tate au reajuns în fața procurorilor, la sediul DIICOT. După mai bine de opt ore petrecute la audieri, cei doi britanici au părăsit sediul și au fost transportați în arest. Tot în cursul acestei zile, Andrew Tate a transmis o serie de mesaje, pe internet, invocând, din nou, „calea Wudan-ului”.

Andrew și Tristan Tate au reajuns, astăzi, în fața procurorilor DIICOT, la audieri. După mai bine de opt ore în care cei doi frați au răspuns la întrebările procurorilor, aceștia au fost transportați, înapoi, în arest, cu duba polițiștilor. (Vezi AICI ce au declarat, la ieșirea din sediul DIICOT)

Înainte ca frații Tate să iasă din sediul DIICOT, și avocații au oferit o serie de declarații. (Vezi AICI declarațiile)

Andrew Tate invocă, în mărturisirile sale, „calea Wudan-ului”

Nu de puține ori, Andrew Tate a invocat „calea Wudan-ului” („The Way of Wudan”). Totuși, nu toată lumea știe ce semnificație are și care este motivul invocării. E mai mult decât un stil de viață. În urmă cu două ore (în jurul orei 18:00), după ce frații Tate au părăsit sediul DIICOT, au apărut o serie de mesaje pe o platformă de socializare. Mai cu seamă, pe Twitter, acolo unde Andrew Tate își ține la curent urmăritorii cu informații legate de situația în care se află. Însă, printre mărturisirile pe care le face, „Cobra” mai invocă, ocazional, și „Calea Wudan-ului” sau, așa cum poate fi regăsit și pe site-ul lui, „Tales of Wudan”.

„Decodificarea” mesajelor transmise de „Cobra”

În cele 4 mesaje postate de Andrew Tate pe internet, în urmă cu două ore, acesta vorbește despre libertatea nelimitată pe care o are un om, în afara închisorii.

„Cea mai mare povară în închisoare este să fii devalizat de cea mai mare super-putere a omului. Fiecare dintre voi, care citiți asta, aveți libertatea de a vă canaliza toate emoțiile în acțiuni pozitive. Ești prea stresat ca să dormi? Muncește. Te simți depresiv din cauza unei situații? Schimb-o”, este primul mesaj al britanicului.

Apoi, în altă postare, „Cobra” a continuat: „Ești nervos că te-a părăsit partenera? Mergi la sală. Fiecare emoție pe care o ai poate fi canalizată într-o acțiune pozitivă, în lume. Fiecare emoție reprezintă un combustibil care te propulsează către culmile succesului”.

„Ai libertatea de a munci, ai acces nelimitat la lumea de afară și emoții care să-ți alimenteze acțiunile. În închisoare, ai combustibilul, dar ești limitat. Te afli în exterior, cu libertate nemărginită”, se arată în cel de-al treilea mesaj.

În cel de-al patrulea mesaj, „Cobra” invocă „Calea Wudan-ului”: „Acesta este un memento să nu risipiți combustibilul care vi se oferă. Folosește-te de emoțiile naturale, pentru a deveni măreț. Aceasta este Calea lui Wudan”.

Însă, ce reprezintă, de fapt invocarea pe care o face „Cobra” atât prin postările sale, cât și în unele dintre discursurile sale publice? În urmă cu opt ani, bărbatul își lansa o carte de memorii („fantasy memoirs”) în care aduce în prim-plan antrenamentele de arte marțiale conduse sub atenta supraveghere a Maestrului Po, în vârful Muntelui Wudan din China Antică. Memoriile, însoțite de ilustrații și scrise în perioada în care tatăl lui se afla în viață, transpun ideea potrivit căreia un om se află pe pământ pentru a învăța din suferințe și pentru a deveni cea mai bună variantă a sa. Practic, Andrew Tate și-a transpus „călătoria” către succes printr-o carte de memorii, experiența având menirea de a „lumina” mintea. Și în scrisoarea recentă transmisă direct din arest, Andrew Tate a făcut referire la „Wudan”. (Vezi AICI)

