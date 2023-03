Andrew Tate tună și fulgeră, după ce a aflat că rămâne după gratii. Cum a reacționat milionarul: „Vor să mă distrugă”

Andrew și Tristan Tate, dar și cele două complice ale lor, vor rămâne după gratii încă 30 de zile. Frații Tate se află în arest de la sfârșitul anului trecut, fiind acuzați într-un dosar de trafic de persoane, grup infracțional și viol. Tribunalul București a admis cererea DIICOT de prelungire a măsurii preventive de arestare pentru frații Tate și cele două apropiate ale acestora, Luana Radu și Georgiana Naghel. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu contestație.

Frații Tate rămân după gratii pentru încă 30 de zile. Decizia instanței nu i-a surâs lui Andrew, care a avut o reacție vehementă în mediul online. Milionarul este de părere că judecătorii îi pun la încercare, să vadă cât de mult pot duce. Milionarul englez susține că nu vrea să dea satisfacție magistraților și tocmai de asta a început să zâmbească, după mult timp petrecut în spatele gratiilor.

„Mă uit în oglindă căutând răspunsuri de la mine. Cât poate îndura un bărbat? După un timp, am început să zâmbesc. Vor să mă distrugă. Nu îi voi lăsa”, este mesajul scris de Andrew Tate pe Twitter.

Andrew Tate, reacții uluitoare pe Twitter

Nu este pentru prima dată când Andrew Tate își spune nemulțumirile pe Twitter. De curând, milionarul s-a plâns că nu și-a putut vedea familia. „Am fost în închisoare 61 de zile și nu mi s-a permis nici măcar o vizită, nici măcar copiii mei nu m-au putut vedea. Nu mă pot ține în această celulă pentru totdeauna. Minciunile dușmanilor mei se prăbușesc. (…) Indiferent de situație, un lucru este sigur: Este posibil. Treci la treabă. Am fost pus pe acest pământ de Dumnezeu pentru a vă arăta ce este posibil. Nu ești menit să fii sclav. Am fost mai sărac decât tine. Am fost crescut de o mamă singură. Am reușit. Am cucerit internetul. (…) Scopul bătăliilor nu este să câștigi întotdeauna. Scopul bătăliilor lui Dumnezeu este să-i poți arăta puterea inimii tale atunci când pierzi”, scria Andrew Tate, în mediul online.

