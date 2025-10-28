Acasă » Știri » Angajații Spitalului Județean Buzău rup tăcerea după moartea medicului Ștefania Szabo! „Nu mai există omenie, nouă nu ni se…”

De: Denisa Agheorghiesei 28/10/2025 | 13:21
Tragedie în lumea medicală. Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită moartă în această dimineață. Dr. Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită fără suflare în camera de gardă a spitalului. Trupul femeii a fost descoperit cu puțin timp înaintea orei 06:00 de către managerul Spitalului Județean de Urgență Buzău, Sorin Pătrașcu.

Medicul buzoian a intrat în gardă luni dimineața și a participat la inaugurarea unei extinderi a secției de Pneumologie. Pentru că nu și-a oprit telefonul care suna fără oprire, colegii din spital au intrat în Camera de Gardă pentru a vedea ce face. Însă descoperirea făcută a lăsat pe toată lumea în stare de șoc.

Ștefania Szabo, moarte subită la 37 de ani

Ieri, dr. Szabo a fost prezentă la inaugurarea extinderii secției de pneumologie a Spitalului Județean de Urgență Buzău, unde a vorbit despre cea mai recentă reclamație la adresa spitalului. În toate ieșirile publice, Ștefania Szabo a ținut să apere imaginea unității medicale, în ciuda valului de critici ridicat împotriva spitalului buzoian.

Angajații instituției au rămas fără cuvinte și au explicat, pe larg, ce se întâmplă cu adevărat în spatele meseriei de doctor. Ștefania a făcut multe sacrificii pentru cariera pe care a avut-o: a pus pe primul loc sănătatea pacienților ei și a uitat de ea. Fostul director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău a avut parte de multe nopți nedormite pentru a se asigura că pacienții sunt în siguranță.

“Îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru, este șocant pentru toată lumea, dar vă spun, au fost situații când am văzut-o pur și simplu sleită de puteri. A rugat-o să meargă acasă să-și vadă și de sănătatea dumneiei și a spus nu, eu rămân aici pentru că am treabă. Trebuie să intru în sală. Dumnezeu să o ierte!”, a declarat una dintre angajatele spitalului.

Fiecare zi în spital aducea noi provocări, iar dr. Ștefania Szabo a încercat întotdeauna să rămână aptă pentru a putea rezolva fiecare situație de urgență. Mulți colegi regretă pierderea pe care o au și își amintesc de ea la fel de luptătoare.

“Muncea foarte mult. Nu cred că a avut un concediu medical în ultimii 3-4 ani de când o știu. A venit chiar și cu branula la serviciu. E greu în aceste momente de spus alte cuvinte. O să fie greu de înlocuit. Din mai multe puncte de vedere. Dumnezeu să o odihnească! O persoană tânără, în ascensiune, e ultimul lucru pe care te gândești… Probabil trebuia să mai facă pauze, să-și mai revizuiască anumite aspecte personale, nu știu ce să zic. Da, acum e inutil să trimitem astfel de supoziții”, a declarat un alt coleg de-al femeii.

Semnal de alarmă pentru toți medicii

Din păcate, cazul Ștefaniei Szabo nu este singurul. Tot mai mulți medici se confruntă cu oboseală acută din cauza programului de lucru.

“Iată că am ajuns, din păcate, în situația în care să se confirme tot ceea ce am spus de-a lungul timpului, printr-un fenomen tragic. Trag un semnal de alarmă și vă rog din inimă să înțelegeți lucrul ăsta. E foarte important să găsim noi metode să ne apărăm. E foarte important să înțelegem când nu mai putem să mergem la medicul de medicină a muncii și să spunem lucrul ăsta. Eu nu mai pot. Ce se întâmplă? Mă simt obosit. Vin la serviciu și numai când vin la serviciu îmi crește tensiunea.

Mai mult decât atât, vă pot spune că în spitalul județean, în toate spitalele din țară, o gardă începe la ora 14 și se termină a doua zi dimineață la 8. Însă această gardă e prelungită înainte de programul normal al medicului de 7 ore și după finalul gărzii, iarăși de programul lui de muncă de 7 ore”, a declarat o altă colegă a Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Cu toate că angajații spitalelor din România încearcă să facă față numărului de pacienți și numărului de ore pe care îl au în program, uneori presiunea este prea mare.

“Există presiune în fiecare zi, că sunteți obosiți, că sunteți terminați, că vi se pune o presiune gratuită, gratuită. (…) Mă refer la comunitatea în sine, la faptul că nu mai există omenie, nouă ni se cere empatie, dar nouă nu ni se răspunde cu omenie”, a declarat o altă angajată.

