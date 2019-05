Antena 1 a făcut anunțul oficial. Unde va putea fi văzută Oana Zăvoranu

Antena 1 a făcut anunțul oficial în ceea ce privește colaborarea cu Oana Zăvoranu. Fanii vedetei vor avea ocazia de a o vedea jucând într-un serial, iar Oana a declarat că se regăsește în femeia pe care o va interpreta. Este un nou proiect în viața vedetei, dar mărturisește că… merge la câștig.

Conform paginademedia.ro, Sacrificiul este noul proiect pe care Ruxandra Ion îl va produce pentru Antena 1. Serialul urmează a fi difuzat în toamna acestui an și este un „family drama” cu un scenariu original 100%. Serialul se bazează pe fapte reale declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi. Este vorba despre trei poveşti, a trei familii din medii diferite.

„Propunerea de a juca în serialul Sacrificiul am primit-o de la Ruxandra Ion, care a făcut posibil și în urmă cu 15 ani să mă aleagă în urma castingului susținut pentru „Numai iubirea”. Vestea am primit-o cu mare bucurie, dar și cu emoție, pentru că vine la pachet cu o mare responsabilitate, iar pauza de 15 ani pe care am avut-o a contribuit la acest amalgam de sentimente. A trecut ceva vreme de atunci, așa că am fost nevoită să mă acomodez treptat atât cu programul, cât și cu personajul. Mă regăsesc un pic în femeia căreia îi dau viață, însă fiind la început de proiect nu am aflat toate detaliile și încă o descopăr pe zi ce trece. Rolul pe care îl interpretez este unul foarte mișto, pentru că e vorba de o tipă zgubilitică, o divă, care sper să fie cea mai iubită! Întotdeauna merg la câștig!”, a mărturisit Oana Zăvoranu.

Citește și: OANA ZĂVORANU MAI PREGĂTEȘTE O LOVITURĂ: ”UNEORI, PARCĂ ÎMI TRECE PRIN MINTE…”