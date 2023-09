Antena 1, „arsă” rău la bani de CNA! Totul din cauza emisiunii Chefi la Cuţite

În ultimele zile, un scandal de proporții s-a creat în jurul emisiunii Chefi la Cuțite de la Antena 1. Show-ul culinar a stârnit revolta telespectatorilor, care au observat că în mai multe ediții ale noului sezon se face reclamă mascată la jocurile de noroc. Așa că oamenii din fața televizoarelor au luat atitudine și au depus mii de plângeri la CNA. Astfel, în urma celor întâmplate, Antena 1 s-a ales cu o amendă considerabilă.

Emisiunea Chefi la Cuțite este criticată dur de telespectatori, după ce mai mulți dintre aceștia au observat că face reclamă mascată la jocurile de noroc (compania Superbet). Având în vedere că acest tip de jocuri au devenit o practică des întâlnită printre românii, majoritate jucătorilor fiind ruinați, oamenii au decis să i-a atitudine și au depus un total de 3.250 de reclamații la CNA.

Antena 1, amendă usturătoare

În urma plângerilor înregistrate, CNA a analizat situația și a decis să sancționeze dur postul de televiziune. CNA a analizat imaginile și a hotărât să amendeze Antena 1 cu 50.000 de lei (aproximativ 10.000 de euro) pentru nouă ediții ale cooking-show-ului în care a fost prezentă reclama mascată la jocurile de noroc.

Mai exact, în cadrul celor nouă ediții au apărut ca invitați mai mulţi foşti sportivi care purtau tricouri de culoare roșie sau albă (culorile companiei Superbet), iar toate erau inscripționate cu cuvântul „Super” pe piept.

Mai mult, acești invitați au beneficiat de momente de 12 – 13 minute în cadrul emisiunii, iar în discursurile lor au inserat de mai multe ori cuvinte precum „super” sau „pariu”

„Voi pregăti ceva SUPER bun. S-ar putea să am talent la bucătărie, dar dacă n-a fost nimeni să vadă. Sper să-i SUPER surprind prin mâncarea bună pe care o pregătesc. Chefi, de abia aştept să ne întâlnim să gustaţi din mâncarea SUPER pregătită de mine”, a spus Mihai Leu atunci când a pășit în platou.

CNA a identificat nouă ediţii în care au fost invitate să gătească personalități din sport care sunt imaginea companiei de pariuri sportive Superbet. Printre aceștia s-au numărat: Bogdan Stelea, Cătălin Moroșanu, Mihai Leu, Benny Adegbuyi, Virgil Stănescu, Ioan Andone, Florin Bratu, Gică Craioveanu, Ionel Dănciulescu.

Reacția Antenei 1

Deși asocierea și trimiterea către jocurile de noroc a fost clară pentru multă lume, Antena 1 pare să vadă lucrurile diferit și a încercat să se apere. Redăm mai jos ce le-a spus membrilor CNA Norina Ionescu, reprezentanta Antenei 1 în relația cu CNA.

„Chiar am fost suprinsă de numărul foarte, foarte mare de reclamaţii. Este neaşteptat în ce cheie au privit telespectatorii fideli ai emisiunii Chefi la Cuţite aceste momente. Voi începe prin a spune că emisiunea Chefi la Cuţite, aflată la al 12-lea sezon, este o super emisiune, cu super Chefi, cu super invitaţi, cu super mâncare şi cu super momente. Este liderul de piaţă comercial şi ca atare aş vrea să vedem lucrurile din această perspectivă (…).

Aş dori să fac o scurtă dizertaţie pe tema acestui cuvânt, „super”, care pare că a fost monopolizat şi confiscat şi restrâns la o anumită afacere, dintr-un anumit domeniu. Să ne raportăm la definiţia şi ce înseamnă cuvântul super, formidabil, excelent, când ne adresăm în orice situaţie şi spune super, nu ne putem gândi şi nu putem asocia doar cu o anumită afacere, în acest caz activitatea de pariurile sportive.

Am solicitat colegilor mei o situaţie cu programarea momentelor şi timpilor în care s-a făcut sponsorizarea, pentru că, da, Superbet este printre sponsorii emisiunii, nu este sponsorul principal. Momentele de sponsorizare aşa cum este definită şi cum poate fi implementată în cadrul legal, din datele pe care eu le am, sunt după ora 23.00. (…) Nu am avut referire la pariuri, nu am îndemnat în afara cadrului legal.

Da, ne putem lega şi de tricouri, ne putem lega şi de culori. La fel, culorile alb şi roşu sunt asociate şi altor branduri. Nu ne putem imagina că dacă scriem Adi pe un tricou se înţelege Adidas. Depinde din ce perspectivă privim lucrurile.

În ce priveşte prezenţa unor mari sportivi în programele Antenei 1, fie că e vorba despre campanii de la ştiri fie că e vorba despre programe de divertisment sau reality-uri, să ştiţi că vor mai fi regăsiţi cu poveştile lor. Da, unii sunt contractaţi de pariori sportivi, dar acest fenomen există şi la nivel internaţional. Ce facem, nu mai invităm pe nimeni în emisiune? Nu ne mai bucurăm de un conţinut care să inspire telespectatorii? Suntem la al 12-lea sezon de Chefi la Cuţite, este o emisiune foarte, foarte curată. De ce am fi făcut această asociere acum?”, a spus Norina Ionescu, reprezentanta Antenei 1 în relaţia cu CNA.