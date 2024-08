Antena 1 plusează după ce i-a pierdut pe cei trei bucătari celebri! Schimbare majoră pentru noul sezon Chefi la Cuțite

Antena 1 schimbă jocul după ce i-a pierdut pe Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu, dar și câteva dintre procesele pe care le deschisese împotriva acestora. Un nou sezon Chefi la Cuțite este în pregătire, iar o schimbare majoră se anunță în economia show-ului. Postul de televiziune a plusat și oferă pe lângă premiul în bani și un alt premiu considerabil care va face și mai acerbă lupta dintre concurenți.

Au început filmările pentru sezonul 14 Chefi la Cuțite, iar Antena 1 a venit cu o surpriză de proporții pentru cei care își vor etala talentele culinare. Pe lângă premiul în bani oferit în fiecare sezon, de această dată câștigătorul va mai primi un premiu și mai important. Mulți nici nu au vrut să mai audă de bani când au aflat surpriza pregătită. Despre ce este vorba?

Sezonul 14 Chefi la Cuțite vine cu noutăți care o să facă întreaga competiție cu mult mai interesantă și mai acerbă. Mai exact, concurenții din acest an se vor lupta pentru un premiu dublu. Câștigătorul va primi ca de fiecare dată premiul în valoare de 30.000 de euro. Mai mult, pe lângă suma de bani, învingătorul o să se bucure și de un stagiu de practică la un celebru restaurant din străinătate, cu stea Michelin.

Cel care va reuși să își adjudece premiul sezonului 14 Chefi la Cuțite va avea parte și de o lună de practică la restaurantul Retroscena din Italia, oferit de Richard Abou Zaki. Această oportunitate este una fantastică pentru bucătari, mai ales pentru cei care vor să facă performanță în acest domeniu.

„Un astfel de stagiu reprezintă o perioadă de formare fundamentală în cariera unui bucătar care vrea să lucreze la un nivel foarte înalt. O spun din proprie experiență – așa a început și cariera mea: locurile în care am muncit la început de drum mi-au devenit accesibile prin astfel de stagii de pregătire. Așa s-a întâmplat la restaurantul Le Gavroche, din Londra, unde se ajungea foarte greu și unde am stat două luni într-un astfel de stagiu – reușind ulterior să mă angajez acolo. Fără acest stagiu, ar fi fost imposibil.

După aceea, la Osteria Francescana, restaurantul lui Chef Massimo Bottura, am muncit și am învățat incredibil de multe lucruri într-un stagiu de patru luni. Acestea au fost perioadele în care am arătat ce știu să fac, dar am și acumulat atâtea cunoștințe prețioase. Așa au făcut toți marii bucătari ai lumii: au urmat stagii de pregătire. Pentru că o asemenea experiență este o oportunitate care poate să apară odată-n viață și aceasta cred că este frumusețea acestui premiu: ai posibilitatea să trăiești o experiență cu totul nouă, să ajungi în bucătăria unui restaurant cu o stea Michelin, să stai o lună și să descoperi cum e întreaga sa organizare. Persoana care va câștiga Chefi la Cuțite va avea ocazia să vină la Retroscena și să vadă pas cu pas munca pe care o facem aici zi de zi, din pasiune pentru arta culinară și cu respect pentru clienții noștri”, spune Richard Abou Zaki.