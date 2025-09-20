Anunț important pentru clienții Telekom, după vânzarea companiei. Cine va emite facturile

Vodafone România și Digi România au semnat documentele pentru preluarea Telekom România Mobile Communications, într-o tranzacție estimată la 70 de milioane de euro. În urma acestei înțelegeri, clienții business și cei cu abonamente vor trece la Vodafone, în timp ce utilizatorii de cartele prepaid vor fi preluați de Digi.

Vodafone România și Digi România au anunțat vineri semnarea documentelor legale pentru achiziția Telekom România Mobile Communications. Valoarea totală a tranzacției se ridică la 70 de milioane de euro, potrivit Economedia. Vodafone va cumpăra de la Telekom, cu 30 de milioane de euro, angajații, clienții postpaid, clienții business, rețeaua de magazine și infrastructura de rețea tehnică.

Reprezentanții Vodafone au precizat că semnarea acordului nu modifică, deocamdată, situația clienților, angajaților sau partenerilor companiei. Procesul de integrare va începe etapizat după finalizarea oficială a tranzacției. La rândul său, Digi a informat Bursa de Valori București că va prelua activele legate de serviciile mobile preplătite, spectrul radio și infrastructura aferentă pentru suma convenită de 40 de milioane de euro.

Cine va emite facturile clienților

Organizația Elenă de Telecomunicații (OTE), care deținea integral Telekom România Mobile, a confirmat că își cedează întreaga participație, cu excepția activelor transferate către Digi.

„Suntem încântați că am ajuns la acest acord important, care se aliniază perfect obiectivului strategic al OTE de a optimiza portofoliul și de a crea valoare pentru acționari. Mulțumesc echipei Telekom România Mobile pentru profesionalism și eforturile depuse. Acordul cu Vodafone și Digi va stimula investițiile în infrastructură, va accelera dezvoltarea rețelei și va aduce beneficii clienților, sprijinind în același timp transformarea digitală a României”, a declarat Kostas Nebis, președinte și director general al OTE.

După finalizarea tranzacției, clienții Telekom vor fi împărțiți între cei doi operatori, în funcție de tipul serviciului pe care îl folosesc. Astfel, abonații și companiile vor deveni clienți Vodafone și, în consecință, vor primi facturile și serviciile de suport direct de la Vodafone România.

În schimb, utilizatorii de cartele prepaid vor intra în portofoliul Digi, iar reîncărcările și administrarea serviciilor lor vor fi gestionate exclusiv de această companie.

