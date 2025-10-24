Anunțul de vânzare auto devenit viral: ”O dau, că mă duc la pușcărie”. Cum arată mașina

Românii sunt cunoscuți pentru inventivitatea lor, mai ales atunci când vine vorba de vânzarea diferitelor obiecte. Un exemplu care a atras atenția, i-a lăsat pe toți cu gura căscată. Un bărbat care își dorește să își vândă mașina a făcut un anunț în mediul online, dar nu este unul clasic așa cum ne-am obișnuit, ci, din contră, puțin șocant.

Un anunț de vânzare a devenit viral pe rețelele de socializare, după ce proprietarul unei mașini a ales o descriere puțin mai “ciudată” pentru a-și vinde automobilul. În loc să descrie autoturismul într-un mod interesant și să enumere detaliile tehnice ca să își convingă potențialii cumpărătorii să îl cumpere, bărbatul a apelat la o altă metodă.

Anunțul de vânzare auto devenit viral

Textul pe care proprietarul mașinii l-a scris pentru a-și vinde mașina i-a șocat pe internauți, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Bărbatul nu a apelat la descrieri complicate sau pompoase, ci a scris simplu și la obiect, motivul pentru care a hotărât să renunțe la ea.



Mesajul care a atras atenția tuturor arată cam așa: „De vânzare, o dau ca ma duc la pușcărie”, a fost textul pe care acesta l-a scris acesta pe Facebook, însoțit de câteva fotografii cu mașina. Acest anunț a devenit viral în mediul online și a stârnit sute de reacții.

„Să stai cuminte să nu te dea afară de acolo”

„Ești norocos că te i-au ăștia la Pușcărie. Să fii cuminte acolo să nu arzi vreun Gabor în bulan să te dea afară”

„N-ai avut bani pentru încălzire și ai ales cea mai bună variantă! Concediu plăcut!

„Toți ii urați de bine ,da niciunul nu îl întrebați ce bani vrea, ce an este ,ce km are ???”

„Nu te speria, te-ai aranjat pt iarnă , ai caldură , mâncare cazare gratuită pentru cât ai de odihnit. Nu te m-ai omori cu munca prin frig și ploaie, dacă nu vrei să pleci de acolo ,poți sta toată viața gratuit”, au fost câteva din mesajele pe care internauții i le-au trimis pe rețelele de socializare.

