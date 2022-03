Anunțul făcut de Oana Lis în urmă cu câteva ore: ”Fiecare are un destin...”

Oana Lis trece prin momente cumplite, după ce Viorel Lis a ajuns, zilele trecute, din nou, la spital. Ex-primarul Capitalei a suferit un infarct în urmă cu doar câteva ore și a ajuns la spital. Acolo a fost operat, iar medicii i-au pus un stent.

Este pentru a doua oară ultima lună când Viorel Lis ajunge la spital. În februarie, a fost, din nou, pe mâinile medicilor cu arsuri grave. Fostul edil al Capitalei a vrut să se încălzească la un radiator și adormit cu picioarele pe el, moment în care s-a ars și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

”Noi locuim în sectorul 3, unde nu e căldură mai deloc. I-am cumpărat un radiator lui Viorel că muream de frig în casă. Și el stă și moțăie, săracul, toată ziua. La un moment dat, a adomit cu piciorul pe radiator. A făcut arsuri la picior, am ajuns cu el la spital. Asta e, și el de vină că și el a fost primar, să o tragă acum! El are și diabet și, se știe, că diabeticii au probleme mari cu picioarele, care se umflă. Asta îi mai trebuia acum și niște arsuri. L-au bandajat acolo, la spital, acum trebuie să-i îngrijesc eu rănile”, a povestit Oana Lis, la acea vreme, pentru Click!

După toate aceste suferințe, Oana Lis a postat un mesaj, în urmă cu câteva ore, pe pagina sa, mai ales că a văzut miile de români care s-au înghesuit ore în șir la cozi interminabile pentru un plin de benzină.

”Încetați cu scenariile apocaliptice, cu cozi la iod, benzină… Ce mai urmează? E un destin pentru fiecare. Hai să trăim în prezent totuși! Să ne bucurăm de clipa asta. Nu văd pe nimeni fericit că s-au ridicat restricțiile și ne doream asta foarte mult cu toții…”, a scris soția lui Viorel Lis pe rețeaua de socializare.

Viorel Lis și-a făcut testamentul

Fostul edil al Bucureștiului se confruntă cu probleme de sănătate, astfel că situația delicată în care se află l-a făcut pe Viorel Lis să se gândească și la momentul în care soția lui va rămâne singură. Astfel, apartamentul în care locuiește cu Oana a fost trecut pe numele ei.

Cei doi au discutat foarte serios despre locul de veci al lui Viorel Lis: ”Am discutat și el îmi zicea că o să mă iubescă și după moarte, vorbeam despre groapă, despre unde ar vrea să fie îngropat. Și eu aș vrea să fiu îngropată lângă el. Sunt lucruri normale, sunt lucruri greu de discutat, dacă n-aș fi fost psiholog… n-aș fi putut. Eu nu plec fără el pentru că mi se pare aiurea să-l las acasă, dar în același timp am și eu libertate, pot să ies și să am programul meu, în același timp pot să am grijă și de el”, a dezvăluit Oana în cadrul unei emisiuni TV.

