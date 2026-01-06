Anunțul unui fermier din Satu Mare a devenit viral! Își donează toată varza de pe câmp

Un fermier din localitatea Andrid, județul Satu Mare, a atras atenția publicului după ce a anunțat pe rețelele sociale că oferă gratuit întreaga cantitate de varză cultivată pe terenul său. Oricine dorește poate merge să culeagă personal cât vrea, inițiativa atrăgând rapid mii de reacții și vizualizări. Postarea a depășit 120.000 de interacțiuni în doar câteva ore, un număr semnificativ comparativ cu postările anterioare ale agricultorului, care obțineau de regulă doar câteva zeci de aprecieri.

Evenimentele recente în agricultură, inclusiv scăderea prețurilor la anumite legume și dificultățile de transport și comercializare, au determinat mulți agricultori să caute soluții alternative pentru a evita pierderile. Oferirea gratuită a produselor direct consumatorilor reprezintă una dintre aceste soluții, facilitând în același timp accesul comunității la alimente proaspete și reducând risipa.

Postarea fermierului din Andrid a devenit virală în doar câteva ore, atrăgând atenția nu doar a locuitorilor din județul Satu Mare, ci și a utilizatorilor din întreaga țară.

Mesajul fermierului a apărut într-un context în care prețul varzei a scăzut constant pe parcursul ultimei perioade. În luna octombrie, varza era vândută la 2 lei pe kilogram, însă până la sfârșitul lunii noiembrie prețul a coborât la aproximativ 0,80 lei pe kilogram. Situația a dus la imposibilitatea valorificării producției, determinând decizia de a o oferi gratuit oricui este interesat.

”Donez varză bună pentru consum uman și animal. Mulțumesc tuturor celor care „s-au simțit” și care au contribuit la situația în care marfa nu a mai putut fi vândută, motiv pentru care o ofer gratuit. Cine dorește, este binevenit”, a transmis fermierul.

În cazul din Satu Mare, postarea fermierului a devenit rapid virală nu doar din cauza generozității gestului, ci și datorită vizualurilor impresionante cu câmpurile întinse de varză, care transmit clar amploarea producției. În același timp, mesajul subliniază indirect provocările cu care se confruntă agricultorii în valorificarea recoltei, în condițiile în care fluctuațiile de preț și cererea variabilă pot face comercializarea dificilă.

