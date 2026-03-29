Apropiații Codruței Filip rup tăcerea după divorțul momentului: ”Nu prea doarme noaptea, nu are poftă de mâncare, este devastată”

După opt ani de relație, unul dintre cele mai mediatizate cupluri din lumea artistică românească a anunțat despărțirea, stârnind reacții puternice în rândul fanilor. Codruța Filip și Valentin Sanfira au pus capăt căsniciei, iar efectele asupra artistei par să fie mai profunde decât s-ar fi așteptat publicul. Iată ce spun apropiații!

Deși motivul exact al despărțirii nu a fost detaliat public, contextul indică faptul că tensiunile s-au acumulat în timp, iar diferențele dintre cei doi au devenit greu de reconciliat. Separarea pare să fi fost decizia finală.

Ce transmit apropiații Codruței Filip

În ultimele zile, apar informații care sugerează că starea de spirit a Codruței este afectată serios. Apropiații cântăreței indică faptul că artista se confruntă cu dificultăți în menținerea rutinei zilnice și se simte copleșită de schimbările din viața sa personală. Această perioadă de tranziție, potrivit celor din anturaj, este marcată de lipsa poftei de mâncare, oboseală accentuată și dificultăți în a se odihni corespunzător.

„Codruța nu este deloc în apele ei. Spune: «Am nevoie de liniște». Este tristă, abătută, refuză să iasă și să comunice. Nu vrea să discute despre separare sau divorț, evită subiectul. Nu prea doarme noaptea, nu are poftă de mâncare, este devastată. Trece prin momente dificile, îi respectăm decizia, însă este normal să ne facem griji. Este ciudat să vezi un om mereu trist și abătut, când tu îl știi plin de viață, de energie și mereu râzând”, au transmis surse din anturajul cântăreței.

Despărțirea nu a venit surprinzător pentru toată lumea. Problemele din mariaj existau de ceva timp, iar tensiunile din relație au fost resimțite atât în viața personală, cât și în cea profesională. În ultimele luni, cei doi nu mai locuiau împreună, fapt care indica deja dificultățile cuplului. Potrivit surselor apropiate, încercările de reconciliere nu au avut succes, iar distanța dintre cei doi a devenit ireversibilă.

„Am sperat o vreme că este doar o perioadă dificilă și că lucrurile se vor îndrepta între ei, însă se pare că împăcarea nu mai este o opțiune. Nu mai locuiesc împreună de ceva timp. Le respectăm intimitatea și, probabil, atunci când vor simți că este momentul sau vor fi pregătiți să vorbească, o vor face. Pentru noi, cel mai important este să știm că sunt bine, chiar și separat”, au mai spus apropiații.

