Ard 3 blocuri! Sunt 4 morți și 8 răniți, în Hong Kong

De: Alina Drăgan 26/11/2025 | 13:28
Incendiu uriaș în Hong Kong /Foto: Profimedia

Alertă maximă! Patru persoane au murit după ce un incendiu masiv a cuprins, miercuri, mai multe turnuri de locuințe dintr-un complex rezidențial, din districtul Tai Po, în nordul oraşului Hong Kong. Flăcările s-au extins rapid, iar autoritățile acționează în forță încercând să evacueze pe toată lumea.

Incendiul de proporții s-a declanșat în Wang Fuk Court, un complex format din opt blocuri rezidențiale. Ansamblul cuprinde 1.984 de apartamente și găzduiește aproximativ 4.000 de locuitori. Imaginile surprinse la fața locului arată un fum dens și coloane de flăcări care se ridică pe fațadele clădirilor.

Potrivit unui comunicat al guvernului din Hong Kong, incendiul a fost anunțat la ora 14:51, ora locală. Zeci de echipaje de pompieri și ambulanțe au intervenit imediat la fața locului. Au fost mobilizate forțe impresionante. Flăcările s-au extins rapid pe exteriorul clădirilor, unde schelele de bambus ar fi acționat ca un combustibil care a accelerat propagarea focului.

La ora 17:00, autoritățile au anunțat că șapte persoane au fost transportate la două spitale din apropiere. Din păcate, patru dintre ele au fost declarate decedate, două se află în stare critică, iar una este în stare stabilă. Una dintre persoanele decedate era pompier.

Din primele informații, mai multe persoane ar fi blocate în interior. Un fost consilier districtual a declarat că cel puțin 13 oameni, printre care opt vârstnici și doi bebeluși sunt încă prinși în clădirile în flăcări. Acesta a adăugat că nu s-a putut lua legătura cu unii dintre ei.

Guvernul din Hong Kong anunță că a deschis adăposturi temporare în urma incendiului de la complexul Wang Fuk Court. Aceste adăposturi sunt amplasate în Kwong Fuk Community Hall și în Tung Cheong Street Leisure Building.

De menționat este și faptul că incendiile din Hong Kong se răspândesc adesea rapid din cauza schelelor tradiționale din bambus folosite pe exteriorul clădirilor înalte. În acest caz, autoritățile cred că acestea au facilitat propagarea focului de-a lungul fațadei, până la etajele superioare.

