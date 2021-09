Are școala vieții! Câte clase a absolvit Dani Mocanu, de fapt. Cum arăta în tinerețe, când era „normal”

Dani Mocanu este unul dintre cei mai urmăriți maneliști din România, acesta având mii de faloweri pe rețelele de socializare, piesele sale ajungând rapid în topul preferințelor fanilor.

Însă, mulți s-au întrebat ce studii are Dani Mocanu? Recent, Dani Mocanu a dezvăluit câte clase are. Manelistul a declarat are doar nouă clase și că școala nu la ajutat deloc în succesul lui. ”Eu am 9 clase… Puteam să am 10 facultăți și să nu realizez nimic în viață!!! Deci nu te ajută cu nimic”, a spus Dani Mocanu.

Dani Mocanu: ”Pe stilul meu muzical nu există concurență”

Dani Mocanu a dezvăluit, în urmă cu ceva timp, într-o emisiune de televiziune, care este rețeta succesului pe care îl înregistrează la nivel artistic.

“Sunt un simplu om care a muncit. Am încercat să îmi pun viața pe o foaie și să rup topurile. Secretul este să iubești ceea ce faci și să pui suflet, e inevitabil să nu vină și succesul. Înainte de toate, pui suflet. Provin dintr-o familie simplă, înainte eram fotbalist. Am jucat bine fotbal. E vorba și despre o strategie, trebuie să înțelegi ce apreciază publicul. În România publicului trebuie să îi dai ceva diferit, mai vulgar, mai modern. Pe stilul meu muzical nu există concurență. Eu de aproximatic jumătate de an nu am mai scos nici o piesă, doar dedicații și tot sunt pe locurile 2, 3 în trending”, a povestit Dani Mocanu.

