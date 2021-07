Dani Mocanu a trecut de la bolidul de lux la trotineta electrică. Cum se descurcă manelistul fără permis. „M-au ajuns blestemele”

În urmă cu ceva timp, Dani Mocanu a rămas fără permis de conducere și a fost nevoit să găsească alternative. Așa că manelistul a trecut de la bolidul de lux, la trotineta electrică. Acesta le-a arătat internauților cum se deplasează în ultimul timp.

Problemele cu legea par că se țin lipite de Dani Mocanu. Manelistul a rămas și fără permis și s-a văzut nevoit să se deplaseze cu tot felul de mijloace de transport, iar în ultima săptămână a ajuns la trotineta electrică. Așadar, se pare că s-a terminat cu luxul și cu opulența, iar până își va recupera permisul, bolidul pe care îl deține va rămâne în garaj. (CITEȘTE ȘI: DANI MOCANU, PREGĂTIT SĂ RUPĂ, DIN NOU, TOPURILE! ”CHIAR DACĂ AR FI SĂ UMBLU PRIN VALEA UMBREI MORȚII…”)

Recent, Dani Mocanu a postat pe TikTok un filmuleț în care apare mergând pe o trotinetă electrică pe lângă o mașină scumpă. Se pare că manelistul nu a vrut să apeleze la serviciile unui șofer și s-a descurcat singur. În descrierea clipului postat, Dani Mocanu le-a spus internauților că a ajuns în această situație pentru că l-au ajuns blestemele soacrei sale.

„M-au ajuns blestemele lu` soacră-mea. De când mi-au luat ăștia permisul, de o săptămână merg cu asta. Râd și dracii de mine”, a spus Dani Mocanu pe TikTok.

Cum a rămas Dani Mocanu fără permis?

„Eu dețin permis valabil de Italia. S-a presupus că aș fi condus pe perioada unei suspendări de două luni. Mi-a fost reținut permisul pentru două luni și am condus pe perioada respectivă, numai că eu am condus în baza unui certificat de grefă obținut de o judecătorie din zona domiciliului meu. Domn polițist ar fi spus că ar fi trebuit eliberat de o altă judecătorie. Am câștig de cauză acolo. Pot să conduc de 10, 20 de ori, de câte ori vreau eu, numai că se lungește procedura de returnare a permisului, doar atâta tot. Nu risc nimic. Nu e cazul. Acolo am condus pe baza certificatului de grefă obținut pe care-l am”, a declarat Dani Mocanu la Antena Stars.

(VEZI ȘI: IMAGINI VIRALE. DANI MOCANU RĂCOREȘTE UN BEBELUȘ CU UN EVANTAI FĂCUT DIN BANCNOTE DE 500 DE EURO. VIDEO)