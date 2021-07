Argentina, victorie în Copa America! Messi & co. au depășit Brazilia pe „Maracana” cu 1-0!

În această zi, începând cu ora 03:00 – ora României, s-a desfășurat partida dintre Argentina și Brazilia. Disputa dintre cele două trupe a avut loc pe „Maracana” din Rio de Janeiro, 7 800 spectaotri urmărind confruntarea din tribune.

Argentina a câștigat Copa America!

Messi & co. au reușit să obțină victoria finală împotriva Braziliei chiar pe terenul acestora! „Pumele” au controlat în cea mai mare parte partida, reușind să deschidă scorul în minutul 22 prin Angel Di Maria, din pasa lui De Paul. Chiar dacă „Selecao” a făcut tot ceea ce îi stă în puțină pentru a restabili egalitatea, defensiva trupei pregătite de Scaloni fiind de neînvins până la fluierul final.

Primul trofeu pentru Messi cu naționala Argentinei

Victoria din noaptea precedentă a reprezentat primul trofeu câștigat de Messi cu echipa naționala. Startul „Pumelor” a declarat următoarele:

„Încă nu realizăm că suntem campioni, ceea ce am realizat! Cred că a fost un meci care va rămâne în istorie, nu doar pentru că am câștigat Copa America, ci și pentru că am învins Brazilia la ei acasă!”